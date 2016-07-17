به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در نشست کارگروه عمران و توسعه جزایر استان هرمزگان با اشاره به وجود ۱۴ جزیره در استان هرمزگان، خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات مناسب به این جزایر شد.

وی ادامه داد: ادارات استان همچون دیگر شهرستان ها باید به وظایف خود در جزایر نیز عمل کنند و اساسی ترین راهکار برای حل مشکلات جزایر این است که سازمان ها و ادارات و نهادها هرکدام وظایف خود را در این جزایر انجام داده و اعتبارات را تخصیص دهند. همه باید به خدمات رسانی به جزایر کمک کنند و این امر را در اولویت قرار دهند.

جادری در ادامه با اشاره به برخی مسائل و موضوعات مطرح شده در این نشست، بیان داشت: برق رسانی به پروژه های فاقد برق ابوموسی در دستور کار شرکت توزیع برق استان قرار گیرد و تا هفته دولت این برق رسانی انجام شود.

وی گفت: دریافت عوارض آلایندگی زیست محیطی و ارزش افزوده جزایر سیری و لاوان که حق مردم استان است نیز باید پیگیری شود و پوشش شبکه های رادیویی و تلویزیونی در جزایر سیری و لاوان با مشارکت صدا و سیما انجام شود.