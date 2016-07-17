تدابیر جدید مجلس برای بیمه، استخدام، مسکن و تحصیل ایثارگران

به گزارش خبرنگار مهر؛ در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
وکلای ملت با رفع ایراد شورای نگهبان به این لایحه دولت را موظف کردند به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی، جانبازان دارای محدویت جسمی، حرکتی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت میشود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
تبصره- والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماریهای خاص، صعبالعلاج یا محدودیت جسمی حرکتی میباشند، پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول این ماده میشوند.
وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیههای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دورههای دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان اختصاص دهند.
تبصره ـ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفتهشدگان برای رشتهها و مقاطع تحصیلی الزامی میباشد. این میزان درخصوص رشتههای پزشکی هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب شرایط علمی میباشد
متن زیر جایگزین ماده(۱۳) قانون شد:
بیمه تکمیلی ایثارگران و هزینههای مازاد بر بیمههای پایه(بیمه سلامت)، تأمین کلیه داروها و تجهیزات و اقلام پزشکی موردنیاز و بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل، آزادگان و افراد تحت تکفل، فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل آنها و پدر و مادر و همسر شهید اعم از شاغل در دستگاههای اجرائی و بازنشسته و مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی و غیرشاغل بهاستثنای ایثارگران نیروهای مسلح برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد.
تبصره- بیمهپایه(سلامت) ایثارگران مذکور و نیز فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل آنها که تحتپوشش هیچ دستگاهی نبوده و ایثارگران بازنشسته و یا ایثارگرانی که مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نمیباشند برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
طبق ماده ۲۱ این قانون، کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ مینماید به خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان اختصاص دهند.
- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد، جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی کند.
- کلیه مسؤولان دستگاههای اجرائی پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون میتوانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز کنند. با متخلفان از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار میشود.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند بر حسن اجرای این ماده در دستگاههای اجرائی نظارت کنند.
- متن زیر جایگزین ماده(۷) قانون شد:
وزارت راه و شهرسازی موظف است مسکن جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(۷۰%) و بالاتر را که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی و تسهیلات یا وام مسکن ارزانقیمت استفاده نکردهاند با واگذاری مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقهای، سال واگذاری و سایر هزینهها به قیمت تمامشده تأمین کند.
تبصره ۱- بانکهای عامل موظفند تا تعیین تکلیف نهائی مسکن ایثارگران حداقل سالانه یکصدهزار فقره تسهیلات ارزان قیمت تأمین مسکن به ایثارگران واجد شرایط مذکور پرداخت کنند.
تبصره ۲- بانکهای عامل موظفند در روستاها یا شهرهای فاقد مسکن ملکی، تسهیلات مسکن ارزانقیمت به واحدهای مسکونی قدیمی و قولنامهای را به ایثارگران مشمول پرداخت کنند.
تبصره ۳- در مناطقی که محدویت زمین وجود ندارد و به جهت رفاه حال ایثارگران، واگذاری زمین بهصورت قطعه ملکی غیرمشاع میباشد.
تبصره ۴- فرزندان جانبازان متوفی که متأهل و فاقد مسکن میباشند، همانند فرزندان شاهد از یک فقره تسهیلات مسکن ارزانقیمت بهرهمند میشوند.
ب- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام میدهد:
۱- فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاهدرصد(۵۰%) و بالاتر به استثنای تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمیشود.
۲- بهمنظور کاهش هزینههای مهندسی ساخت مسکن برای خانوادههای شهدا و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و مقررات ملی ساختمان، صددرصد(۱۰۰%) هزینههای خدمات مربوطه را برای یکبار و حداکثر برای یکصدمتر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیشبینی کند.
۳- دولت مکلف است بهمنظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمهای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام کند. همچنین دولت موظف است نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام کند.
۴- آزادگانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شدهاند و بهدلیل استفاده از دوبرابرشدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سیسال بازنشسته شدهاند، میتوانند برای یکبار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، سیسال خدمت را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت و با رعایت شرایط به بازنشستگی نائل آیند.
تبصره- مدت اسارت افراد مذکور که به خدمت اعاده میشوند صرفاً یک برابر محسوب میشود.
۵- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است کلیه فرزندان شهید فاقد شغل و پوشش بیمهای متقاضی شغل مناسب تا زمان تأمین اشتغال پایدار را تحت پوشش بیمه اجباری بازنشستگی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی قرار داده و صددرصد(۱۰۰%) حق بیمه مربوطه را تأمین و پرداخت کند.
۶- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است فرزندان شهید دارای بیماریهای خاص، صعبالعلاج، محجور و از کارافتاده کلی را همانند جانبازان از کارافتاده تحتپوشش کامل قرار داده و حقوق و مزایای مشابه به ایشان و خانواده تحت تکفل پرداخت کند.
۷- جانبازان و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل در کلیه وزارتخانهها، دستگاهها و مؤسسات تابعه آنها، نیروهای مسلح، شرکتهای عمومی دولتی، در صورت تنزل از مناصب مدیریتی، اداری و لشکری، مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آراء مراجع قضائی و یا اداری، از کلیه حقوق و مزایای پست سازمانی یا همتراز شغل و پست بالاتر برخوردار میشوند.
۸- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهرهمند میباشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند(الف) ماده(۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا سی و پنجسال خدمت کنند.
۹- دولت موظف است نسبت به تبدیل وضعیت جانبازان و فرزندان شهدا با بیش از پنجسال سابقه خدمت قراردادی در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی اقدام کند.
تبصره۱- حکم این جزء شامل سهمیه استخدامی دولت است و به تعداد افراد مشمول تبدیل وضعیتیافته، از مجوزها و سهمیههای قانونی استخدام کسر میشود.
تبصره۲- افرادی که بعد از لازمالاجراء شدن این قانون در دستگاههای مذکور بهصورت قراردادی مشغول بهکار میشوند، مشمول حکم این جزء نخواهند بود.
پ- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود میباشند.
ت- دولت مجاز است به همسران، فرزندان و والدین شهدای دارای تابعیت خارجی(غیرایرانی) که در هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریتهای محوله از سوی مراجع ذیصلاح به شهادت رسیدهاند، حداکثر یکسال پس از تقاضای تابعیت، تابعیت ایرانی اعطاء کند.
ث- دولت موظف است از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به استمرار پرداخت مستمری پدر و مادر شهید فوتشده دارای فرزندان معلول، محجور، مطلقه تحت تکفل، نامادری و بیماری صعبالعلاج و بیماری خاص اقدام نماید.
تبصره - در صورتیکه ایندسته افراد از حق و حقوق دولتی بهطور ماهانه برخوردار باشند از این ماده مستثنی هستند
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