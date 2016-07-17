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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

مجتمع صنعتی تولید کامپاند پلی اتیلن در ماسال به بهره برداری رسید

مجتمع صنعتی تولید کامپاند پلی اتیلن در ماسال به بهره برداری رسید

ماسال- مجتمع صنعتی تولید کامپاند پلی اتلین با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان شهرستانی در شهرک صنعتی ماسال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع صنعتی تولید کامپاند پلی اتیلن با ظرفیت تولید سالانه 10 هزار تن صبح یک شنبه با حضور محمدعلی نجفی استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استان و شهرستان در شهرک صنعتی ماسال افتتاح شد.

این مجتمع با سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت هشت هزار مترمربع و با زیربنای سه هزار مترمربع ساخته شده است.

با بهره برداری از این مجتمع صنعتی برای ۲۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده که با اجرای طرح توسعه آن زمینه اشتغال برای ۱۰۰ نفر نیز به وجود می آید.

 همچنین امروز با حضور استاندار گیلان تندیس آخرین شهید هوانیروز دوران دفاع مقدس «سرلشکر شهید حسین فرزانه» در ورودی شهر ماسال زادگاه این قهرمان دلاور رونمایی شد.

کد مطلب 3715587

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