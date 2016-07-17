افزایش ظرفیت خوابگاه دانشجویی آموزشکده فنی پسران نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد هوشمند صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با برنامهریزی انجامگرفته و صرفهجویی در هزینههای آموزشکده فنی و حرفهای و تکیهبر اصل اقتصاد مقاومتی، ظرفیت خوابگاه آموزشکده فنی از ۹۶ نفر به ۱۱۰ نفر افزایش یافت، تا از این طریق بخش عمدهای از مشکلات دانشجویان غیربومی درزمینهٔ خوابگاه و مسائل رفاهی حل شود.
وی بابیان این مطلب که ایجاد و ساخت خوابگاههای دانشجویی در شهرستان نهاوند، نقش مؤثر و تعیینکنندهای در افزایش سلامت روانی و اخلاقی دانشجویان و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد گفت: دانشجویان بازندگی در کنار یکدیگر در خوابگاههای دانشجویی و تعامل باهم بافرهنگهای مختلف آشنا میشوند.
رئیس آموزشکده فنی و حرفهای نهاوند، گفت: این امر میتواند نقش تأثیرگذاری در جامعهپذیری دانشجویان و آماده کردن آنها برای زندگی آینده و پذیرش مسئولیتهای اجتماعی داشته باشد.
وی افزود: دانشجویان غیربومی برای انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی و ادامه تحصیل نیازمند آرامش و امنیت روحی و روانی هستند که ایجاد و تکمیل خوابگاههای دانشجویی با امکانات مناسب میتواند در افزایش سلامت اخلاقی و اجتماعی و کاهش استرس و دغدغههای دانشجویان تأثیر به سزایی داشته باشد.
وی تصریح کرد: تأمین و آماده کردن خوابگاههای دانشجویی شرایطی را فراهم میکند تا دانشجویان با دغدغه کمتر و آرامش بیشتر به مطالعه و فعالیتهای علمی و پژوهشی بپردازند.
هوشمند اظهار کرد: بنابراین هنر ما و سازمانهای مربوطه باید فراهم کردن تمهیدات و شرایط مناسب برای افزایش سلامت و آرامش روحی و روانی و کاهش استرسها و دغدغههای والدین و دانشجویان برای ادامه تحصیل باشد.
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