به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش هفتگی بررسی بازارها که هر هفته توسط مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران تهیه و منتشر می­ شود، در هفته منتهی به بیست و سوم تیر ماه سال جاری، شاخص کل (ارزش وزنی) بورس اوراق بهادار تهران ۰.۴ درصد، شاخص کل (هم وزن) ۰.۷ درصد و شاخص­ های قیمت (ارزش وزنی و هم وزن) ۰.۹ درصد نسبت به پایان هفته قبل کاهش داشته اند.

این در حالی است که از ابتدای سال تا بیست و سوم تیر ماه، شاخص کل (ارزش وزنی) افت ۸ درصدی را تجربه کرده است و شاخص کل ­هم وزن رشد ۲.۱ درصدی را از آن خود کرده است. اختلاف بازدهی بین شاخص ارزش وزنی و شاخص هم وزن حاکی از عملکرد بهتر شرکت­ های متوسط و کوچکتر در مقایسه با شرکت ­های بزرگ بورس اوراق بهادار تهران است.

در هفته گذشته شاخص فرابورس ایران ۲.۱ درصد، قیمت سکه بهار آزادی ۰.۴ درصد و قیمت یورو مبادله ­ای ۰.۳ درصد افت و قیمت دلار مبادله ­ای ۰.۲ درصد رشد داشته است.

مطابق گزارش یادشده که به بررسی عملکرد بورس تهران، فرابورس ایران، ۱۷ شاخص معتبر بورس­ های خارجی، قیمت ارز و سکه، قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت پرداخته، در هفته گذشته، حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته قبل با رشد چشمگیر مواجه بوده و به ترتیب ۲۴ و ۴۸ درصد افزایش پیدا کرده است. صنعت "خودرو و ساخت قطعات" به تنهایی بیش از ۴۱ درصد از حجم معاملات هفتگی را به خود اختصاص داده است. بعد از این صنعت، صنعت "بانک­ها و موسسات اعتباری" و "فلزات اساسی" به ترتیب با ۱۲.۴ و ۶.۲ درصد در رتبه ­های بعدی قرار دارند.

در میان شاخص بورس­ های معتبر جهانی نیز در هفته گذشته شاخص بورس اسپانیا (IBEX۳۵) با رشد ۶.۹ درصدی، بیشترین بازدهی و شاخص بورس تهران (TEDPIX) با افت ۰.۴ درصدی، کمترین بازدهی را به خود اختصاص داده ­اند.

در ۳۰ روز منتهی به بیست و سوم تیر ماه سال ۱۳۹۵ و در بازارهای جهانی، قیمت تمامی فلزات اساسی با افزایش همراه بوده و در این میان قیمت نقره با ۱۶.۸ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت و آلومینیوم با ۴.۴ درصد افزایش، کمترین افزایش قیمت را داشته است.

از ابتدای سال تا پایان بیست و سوم تیر ماه سال جاری، قیمت انواع نفت با افزایش همراه بوده است و قیمت نفت وست تگزاس، برنت و اپک به ترتیب ۱۶، ۱۵ و ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.