به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در بیست و نهمین سفر استانی خود در جمع مردم کرمانشاه گفت: مردم کرمانشاه قهرمانان بزرگ دفاع از غرب ایران سرافراز هستند.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز روز ۲۷ تیرماه یعنی روز پایان جنگ تحمیلی هشت ساله است و من در سال ۵۹ بوی جنگ را از کرمانشاه استشمام کرده بودم.

وی افزود: من در آغاز اردیبهشت سال ۵۹ وقتی به کرمانشاه آمدم، چند گردان لشگر آماده بودند تا به مناطق مرزی حرکت کنند و به سمت مرز که رفتم دیدم آنجا آرایش نظامی عراق را در نزدیکی مرز ایران دیدم.

روحانی با بیان اینکه اردیبهشت ۵۹ بوی جنگ و تجاوز از مرزهای کرمانشاه استشمام می‌شد گفت: من قهرمانی را در کرمانشاه مشاهده کردم. زمانی که خرداد ۵۸ برای رفع مشکلات هوانیروز به کرمانشاه آمدم، آن روز در هوانیروز کرمانشاه دو قهرمان به نام های شیرودی و کشوری بودند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما دارای نقاط ضعف و قوت فراوانی هستیم گفت: ما دارای فرهنگ غنی ایرانی اسلامی هستیم. ما دارای مردم دین باور و وطن دوست هستیم، اما در عین حال کاستی هایی هم داریم. در ایران مشکلی به نام آب، محیط زیست، بیکاری، رکود، نامناسب بودن محیط کسب و کار داریم و در عین حال با مشکلات منطقه ای و جهانی نیز مواجه هستیم.

وی افزود: متاسفانه در این منطقه هنوز کشورهایی هستند که فکر می کنند با کودتا می توان قدرت را جابه جا کرد. افرادی فکر می کنند با تانک، توپ وهواپیما می توانند حکومت مردمی را سرنگون کنند. دوران کودتا به سر آمده است، دوران تحمیل توپ و تانک به سر آمده است.

روحانی تصریح کرد: امروز دورانی است که تنها صندوق های رای می تواند راه حلی برای مشکلات از جمله مشکلات کشورهای ترکیه، سوریه، بحرین، عراق و یمن باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما امروز در منطقه با اشغالگران و صهیونیست مواجه هستیم، گفت: در منطقه، ما هم رژیم کودک‌کش و هم رژیم کودک‌صفت داریم. رژیم هایی داریم کودک‌صفت که به دنبال لاشه مردگانِ متعفن تروریست هستند.

وی ادامه داد: ما هنوز سران کودک‌صفتی داریم که با هواپیما مردم بی گناه یمن را به خاک و خون می کشند.

روحانی با بیان اینکه ایران در صف مقدم مبارزه با اشغالگران در کل منطقه است، گفت: ما در منطقه مشکلاتی داریم که باید با وحدت، ایستادگی، ولایت فقیه، پرچم اتحاد و اسلام و پرچم وحدت امت اسلامی به تمام معضلات و مشکلات پایان دهیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما باید مشکل بیکاری را در کشور حل کنیم، افزود: حل مشکل بیکاری در این کشور به دست مردم پرتوان ما امکانپذیر است. ما باید شرایط کشور را شرایط کار و رونق اقتصادی بسازیم.

وی خطاب به جوانان و دانشگاهیان گفت: راهی جز رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی برای حرکت کشور نداریم و باید شرایط را برای کار و فعالیت آماده کنیم که این امر به دست مردم ایران امکانپذیر است.

روحانی تصریح کرد: یک عده ای در کشور هنرشان این است که روحیه یأس در جامعه بدمند. تنها کاری که بلد هستند این است که سیاه نمایی کنند. آنها کار بزرگی که ملت ایران انجام داده است را نمی بینند.

رئیس جمهور گفت: ملت ما دشمن را از این سرزمین پس زد و پس خواهد زد. یک روز دست متجاوزان افلقیان را قطع کرد و امروز هم با برجام دست متجاوزان صهیونیستها، ابرقدرتها، متجاوزان و آمریکا را قطع کرده است. مگر کسی در این کشور پیدا می شود که از قطع شدن دست دشمن ناراحت باشد؟ از اینکه حق هسته ای را تثبیت کرده ایم، ناراحت شود؟ اینکه ما در کشور کاری کردیم که دست تحریم بریده شود، مگر کسی ناراحت است؟

وی افزود: آنهایی که در پسِ تحریم دنبال دزدی اموال مردم بودند، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول ملت را بردند، البته که این دولت این پول را از حلقوم آنان بیرون خواهد کشید.

روحانی گفت: من از قوه قضائیه می خواهم در برابر متجاوزان به اموال مردم درنگ نکند. مردم ما منتظر حکم نهایی و بازگشت اموال مردم به خزانه هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما باید شرایط را برای کسب و کار آماده کنیم، گفت: کرمانشاه استان گردشگری و کشاورزی است، ما آبهای این سرزمین را باید مهار کنیم و شرایط کشور را شرایط کار و رونق اقتصادی بسازیم.

رئیس جمهور در بخشی از صحبت هایش در جمع مردم کرمانشاه با اشاره به فیش های حقوقی گفت: متاسفانه در سالهای گذشته تخلفی در تمامی دستگاههای کشور انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه این تخلفات اختصاص به قوه مجریه ندارد، گفت: این تخلفات مربوط به همه دستگاهها و نهادهای عمومی است و باید با این تخلفات مبارزه کنیم و این کار را دولت یازدهم انجام خواهد داد.

روحانی با تاکید بر اینکه دستگاه های نظارتی به وظایفشان در این زمینه به درستی عمل نکرده‌اند، گفت: متاسفانه در قوانین و مقررات ما گریزگاههای قانونی و نقاطی مبهم و شکاف هایی وجود دارد که باید قوانین را اصلاح کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت در زمینه حقوق های غیرمتعارف گفت: دولت یکسری اقدامات فوری انجام داده است که این اقدامات امروز و فردا به گوش شما خواهد رسید.

وی افزود: امروز جلوی مقررات گذشته گرفته شده و مقررات لازم ابلاغ خواهد شد.

روحانی با بیان اینکه راه حل مشکلات با شعار و شعر درست نمی شود، گفت: این دولت رونق و رکود را بر می دارد، همان گونه که توانست تورم را تک رقمی کند. البته ما باید همه دست به دست هم دهیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه لوایح لازم از سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد، تصریح کرد: راه حل همه این مشکلات شفافیت، اجرای قانون و اقدام دسته جمعی است که با کمک مردم، حمایت اکثریت قاطع آنان و حمایت رهبر انقلاب قادر خواهیم بود مشکلات را حل کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که تنها عده اندکی از مدیران تخلف کرده اند گفت: ۸ میلیون حقوق بگیر اعم از بازنشسته و شاغل در کشور وجود دارند که تنها حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۳۰۰ نفر از آنان تخلف کرده اند و بقیه مدیران پاک و زحمتکش هستند؛ بنابراین نباید تخلف چند صد نفر را تعمیم دهیم.

روحانی افزود: اگر تخلفی هم بوده است، معنایش این نیست که دزدی های گذشته را فراموش نکنیم. عده ای می خواهند مسئله فیش های حقوقی را ادامه دهند تا دزدی های گذشته فراموش شود، اما باید بدانند مردم آن دزدی ها را فراموش نمی‌کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: مردم ۲ میلیارد پولی که آمریکایی ها به خاطر اهمال چند سال پیش می خواهند ببرند را فراموش نمی کنند. مردم تخلف ۳ هزار میلیاردی را فراموش نخواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه این دولت قول می دهد تا حقوق های غیرمتعارف را حل و فصل کند، در زمینه تخلفات گذشته نیز کوتاه نخواهد آمد و مبارزه با فساد را به عنوان یک اصل اساسی از یاد نخواهد برد.