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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

پیکر  آتش نشان شهید در تهران تشییع شد

پیکر  آتش نشان شهید در تهران تشییع شد

پیکر پاک آتش نشان شهید علی قانع با حضور گسترده مردم و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و شهری از مقابل شورای اسلامی شهر تهران تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم  که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدباقر قالیباف شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی، معاونین و مدیران شهرداری، مدیرعامل و کارکنان سازمان آتش نشانی شهرداری تهران حضور داشتند، پیکر آتش نشان شهید با حضور گسترده مردم از ابتدای خیابان بهشت تا مقابل ساختمان شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران تشییع شد.

آتش نشان «علی قانع» بامداد جمعه (۲۵ تیر) در جریان عملیات نجات یک پیرزن معلول در حادثه آتش سوزی منزلی در جنت آباد به شهادت رسید.

پیکر پاک شهید قانع پس از اقامه نماز به امامت حجت الاسلام صادق زاده مدیر مرکز دینی شهرداری تهران به منظور خاکسپاری به مقبره الشهدا آتش نشانان در بهشت زهرا(س) انتقال داده شد.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در سخنانی گفت: کارکنان شهرداری تهران در دوران پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حضور موثر و فداکارانه ای در صحنه انجام وظایف و ماموریت های محوله داشتند.

وی افزود: سازمان آتش نشانی تهران در انجام عملیات های مختلف ۲۴ شهید را برای حفظ سلامت، ایمنی و آرامش شهروندان تقدیم کرده است.

قالیباف گفت: خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای رشد و اعتلای ایران اسلامی مهم ترین وظیفه مسئولان در راستای حفظ ارزش ها و پاسداشت آرمان های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

کد مطلب 3715610

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    نظرات

    • شهروند ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
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      روحش شادباد. ایشان بعلت بی تدبیری مسئولین سازمان آتش نشانی به شهادت رسید. چرا آتش نشانان جان برکف ما ماسک ضد دود ندارند؟! چرا آتش نشانان جان برکف ما لباس ضدحریق ندارند؟! چه کسی پاسخ گو هست؟شورا یا شهردار یا مدیرعامل سازمان آتش نشانی؟
    • ali ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      از مسئولین استدعا داریم که برای این عزیزان لوازم و تجهیزات ایمنی خریداری فرمایید. من جمله ماسک ضد دود و کپسول اکسیژن و همچنین لباس ضدحریق

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