افراط گرایی به دین اسلام ارتباطی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شوقی علام، مفتی اعظم مصر در گفت‌وگو با آژانس خبری کلیسای کاتولیک، با تقدیر از نقش مثبت پاپ فرانسیس در گفت‌وگوی مذاهب، علاقه زیاد وی به ارتباط با جهان اسلام را ستود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اسلام، مانند مسیحیت، به نوعی جنبش اصلاحی نیاز دارد، گفت: مسلمانان ملزم هستند که بنیادها و اصول دین خود را حفظ کنند.

شوقی علام توضیح داد: باورهای مسلمانان باید با نیازها و شرایط دوران منطبق شود، اما این مهم تنها باید به دست مراجع معتبر اسلامی صورت بگیرد نه افراد بی‌صلاحیتی که خود را مصلح دین می‌دانند. تنها از این راه است که می‌توانیم ایمان خود را به آنچه خدا فرموده است حفظ کنیم.

مفتی مصر که پیش از این تروریسم را در تضاد با آموزه‌های اسلام می دانست، گفت: فقط وقتی می‌توانیم بر تروریسم پیروز شویم که همه ما در سراسر جهان با جدیت و قاطعیت با آن مبارزه کنیم.

وی از رسانه‌های جمعی خواست که تصویر عاملان انتحاری را منتشر نکنند، زیرا انتشار تصاویر آنها تبلیغی برای این تروریست ها محسوب می شود.

شوقی علام با تأکید بر اینکه مراجع معتبر اسلامی با دقت جریان‌های رادیکال و افراطی را زیر نظر دارند و می‌کوشند از فعال شدن آنها در جهت تروریسم جلوگیری کنند، گفت: دین به ما حکم می‌کند که با تمام مردم، صرف نظر از دین و اعتقادات آنها، رفتار نیکو داشته باشیم.