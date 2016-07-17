سردار علی استاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در جامعه کنونی بدون شک زنده نگاه داشتن یاد و نام شهدا کمتر از شهادت نیست، اظهار کرد: برگزاری کنگره شهدای استان البرز یکی از امور حائز اهمیتی است که سبب می شود یاد شهدا در بین اقشار مختلف مردمی از جمله جوانان زنده شود.

وی با بیان اینکه کمیته های مختلفی در مجموعه کنگره شهدای استان البرز تشکیل شده تا اقدامات با برنامه ریزی دقیق و به صورت علمی انجام شود، افزود: برگزاری چنین مراسم بزرگی کار سختی است که به همت همگانی نیاز دارد.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز خاطرنشان کرد: باید برای برگزاری کنگره شهدای البرز آثار فاخری تولید در اختیار عموم قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری این کنگره به نحو احسن به تولید بیش از ۳۰ الی ۴۰ کتاب فاخر، بیش از ۵ فیلم و مستند نیاز دارد، تصریح کرد: ساخت انیمیشن و مستندات داستانی در رابطه با زندگی شهدا از دیگر امور حائز اهمیتی است که باید مد نظر قرار گیرد.

سردار استاد حسینی در پایان با بیان اینکه برگزاری کنگره شهدا پیام های بیشماری را برای جامعه به همراه خواهد داشت از این رو از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در صورتی که به مرز آمادگی برای برگزاری این کنگره تا انتهای سال جاری نرسیم، این برنامه در شش ماهه دوم سال ۹۶ برگزار خواهد شد.