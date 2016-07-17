حرکت به سمت ایجاد شبکه تلویزیونی امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، رئیس سازمان صدا وسیما در این دیدار با بیان اینکه آستان قدس رضوی و سازمان صدا و سیما می‌توانند منشأ خدمات وتحولات بسیاری در عرصه فرهنگ و رسانه باشند، اظهار کرد: مقوله جهادگران رضوی که در پی تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه خدمت‌رسانی به محرومان و مستضعفان به همت آستان قدس رضوی و بسیج سازندگی کلید خورد، یکی از موضوعاتی است که می‌توانیم از طریق رسانه پوشش ویژه‌ای نسبت به آن داشته باشیم و حمایت‌های اجتماعی و مردمی را برای این اقدام ارزشمند ایجاد کنیم.

عبدالعلی علی‌عسگری با اشاره به نقش وحدت آفرین آستان قدس در جهان اسلام، ورود این مجموعه به حل مناقشات واختلافات میان دولت ها وگروه‌های سیاسی مسلمان، تقویت مساجد و ارتقای تأثیر گذاری مساجد در مسیر تحولات فرهنگی واجتماعی به ویژه در دانشگاه‌ها را حائز اهمیت قلمداد کرد.

تولیت آستان قدس رضوی نیز در سخنانی با تاکید بر ضرورت همکاری دو سویه آستان قدس رضوی و صداوسیما عنوان کرد: در بارگاه منور رضوی و سایر مجموعه های وابسته به این آستان مقدس، بسترهای بسیاری وجود دارد که می تواند محتوای فاخری برای تولید برنامه های شبکه های تلویزیونی در زمینه های فرهنگی، محرومیت زدایی، تبلیغی، علمی، پژوهشی، خدماتی، بهداشتی و درمانی و ... فراهم کند و از دیگر سو پیوست رسانه‌ای این خدمات و فعالیت‌ها می‌تواند نقش به‌سزایی در افزایش اثرگذاری و اثر بخشی آنها ایفا کند.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه امام رضا(ع) منشا تعامل‌ها، گفتگوها وتبادل اندیشه‌ها بودند، گفت: آنچه در مورد تولیدات آثار رسانه‌ای مد نظر ماست، فقط انعکاس آنچه در حرم رضوی اتفاق می افتد، نیست. هرچند نشان دادن این اجتماعات ومناسک خود تاثیر گذار است، اما محوریت ما تولید علم و آگاهی واثر گذاری در سطح ملی و فراملی است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با تاکید بر اینکه تولیدات فر هنگی و رسانه‌ای آستان قدس از پشتوانه علمی وپژوهشی عمیق دینی برخوردار خواهد بود، افزود: تنوع تخصصی فعالیت های آستان قدس در زمینه‌های علمی، پژوهشی، دینی، تبلیغی، پزشکی، اقتصادی و...کمک می‌کند تا تولیدات رسانه‌ای و فرهنگی ما با مخاطبان تخصصی وگسترده مواجه شود.

در دیدار حجت الاسلام رییسی و دکتر علی عسگری، راه اندازی شبکه تلویزیونی امام رضا(ع) به عنوان یکی از موضوعات اصلی همکاری این دو نهاد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ارزیابی دقیقی از مراحل اجرایی و عملیاتی تاسیس این شبکه انجام گیرد.

استاندار خراسان رضوی، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این جلسه نسبت به همکاری برای تأمین هزینه زیر ساخت‌ها و تولید مشترک برنامه های این شبکه اعلام آمادگی کردند.

ایجاد زمان پخش مستقل در شبکه قرآن برای برنامه‌های تولیدی آستان قدس و باز پخش تولیدات فاخر از شبکه‌های دیگر ودر زمان پر مخاطب، تولید مشترک فیلم وسریال، راه اندازی مرکز تولید، تجهیز صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر رضوی به فیبر نوری، نصب دوربین‌های ثابت و ارسال زنده تصاویر بر روی ماهواره برای استفاده سایر شبکه ها، برنامه ریزی برای پوشش مناسب برنامه های دهه کرامت و برنامه ریزی ویژه برای پوشش روز مقاومت از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد تبادل نظر و تاکید قرار گرفت.