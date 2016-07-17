برگزاری جشنواره بر بال فرشتگان در میدان امام حسین تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سراج مدیر بهزیستی شهر تهران و دبیر اجرایی هفته بهزیستی به برگزاری این جشنواره از ۲۵ الی ۲۸ تیرماه اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه علاوه بر محصولات و مصنوعات مددجویان، غرفه های اطلاع رسانی، واحدهای مشاوره، غربالگری، مهدهای کودک، انجمن های خاص معلولین و ... شرکت دارند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه استانی و به همت اداره کل بهزیستی استان تهران و ادارات بهزیستی شهرستان های استان و با همکاری شهرداری و موسسات خیریه از ساعت ۱۹ تا ۲۳ شب در میدان امام حسین برگزار می شود.

سراج به برپایی غرفه گمنامان شهید بهزیستی برای اولین بار در استان اعلام کرد و گفت: ماکت شهر بدون مانع که قابل دسترس برای هر فرد با هر سطح توانایی باشد رونمایی شده است.

وی تشریح کرد: در این نمایشگاه تلاش می شود با آگاه سازی و فرهنگ سازی در خصوص ترغیب خانواده ها برای فرزندخواندگی معلولین بستر لازم فراهم شود.

دبیر اجرایی هفته بهزیستی استان تهران گفت: با توجه به موقعیت خاص اجتماعی فرهنگی میدان امام حسین(ع) به عنوان یک منطقه گردشگری و مزار شهدای گمنام، تلاش شد که با اجرای برنامه های ارزشی با مفاهیم اجتماعی و با هدف پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی برنامه ها در حال برگزاری است.

شایان ذکر است؛ در حاشیه نمایشگاه علاوه بر ایستگاه نقاشی، خمیربازی، گریم و ... برای کودکان به همراه برگزاری مسابقات پیش بینی شده است.