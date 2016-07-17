کارخانه ایران خودرو صحنه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابوئی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز شنبه در سفر به استان کرمانشاه به شهرستان صحنه رفت و از چند طرح صنعتی بازدید کرد.

بازدید از کارخانه ایران خودرو صحنه از جمله برنامه های معاون وزیر صنعت در این سفر بود.

مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو کرمانشاه در این بازدید اظهار داشت: در حال حاضر پروژه مشکلی نداشته و امیدوار هستیم تا اسفند ماه امسال شاهد بهره برداری آن باشیم.

محمد ملکی با بیان اینکه تا آبان ماه امسال تمامی تجهیزات لازم در کارخانه نصب می شود، افزود: از ۱۰۰ درصد نیروهایی که به کار گیری می شوند ۷۰ درصد از متخصصین ایران خودرو و ۳۰ درصد نیز جذب عمومی خواهند شد.

وی از تولید انواع خودرو سمند در کارخانه ایران خودرو شهرستان صحنه خبر داد.

بازدید از کارخانه ذوب آهن صحنه

بازدید از کارخانه ذوب آهن صحنه دیگر برنامه سفر معاون وزیر صنعت و معدن به این شهرستان بود.

مدیر عامل کارخانه در این بازدید گفت: تمامی وسایل مورد نیاز کارخانه از جمله کوره های مخصوص خریداری شده و در حال حاضر تنها مشکل تامین برق داریم.

احسان نظری ظرفیت تولید کارخانه را ۱۵۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: اگر مسئولان استانی و شهرستانی همکاری کنند این ظرفیت را به ۵۰۰ هزار تن خواهیم رساند.

وی با اشاره به دریافت ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات از بانک تعاون، گفت: این تسهیلات به صورت قطره چکانی در اختیار ما قرار می گیرد که این روند سرعت پیشرفت پروژه را کند کرده است.

شرکت ایلیا ذرت ظرفیت تولید ۳۰۰ تن را داراست

معاون وزیر صنعت همچنین در سفر خود به شهرستان صحنه از شرکت ایلیا ذرت نیز بازدید کرد.

احمدی مدیر عامل شرکت در این بازدید گفت: تمامی دستگاه های مورد نیاز شرکت نصب شده و ۵۸ میلیارد برای آن هزینه شده است.

وی ظرفیت تولید شرکت را ۳۰۰ تن اعلام کرد و افزود: امیدوار هستیم با رفع مشکلات موجود از جمله تامین برق شاهد بهره برداری از شرکت تا بهمن ماه امسال باشیم.