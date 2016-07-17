عملکرد کارخانه آسفالت نهاوند مثبت ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان صبح شنبه در جلسه ساماندهی و برنامه‌ریزی شهری شهرداری نهاوند، گفت: در حال حاضر کارخانه آسفالت نهاوند با دستگاه‌های مجهز و یک دستگاه سنگ‌شکن در این مجموعه ۱۰۰ درصد از مصالح موردنیاز شهرداری اعم از بیس، ساب بیس و آسفالت را تهیه می‌کند.

یوسفیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه کارخانه آسفالت نهاوند توانسته در سال جاری به تعهدات خود جامعه عمل بپوشاند و همچنین در حال حاضر طرح اختلالات مصالح استاندارد که یکی از ایرادات کمیته از این کارخانه بود در حال اجرا است.

وی ادامه داد: اجرای دقیق پروژه‌های عمرانی همراه با برنامه‌ریزی و نظارت بر کیفیت مصالح و کنترل کیفی و زمان‌بندی مشخص از اولویت‌های اساسی در چارچوب سیاست‌های شهرداری نهاوند است.

یوسفیان عنوان کرد: در سال جاری و در ادامه اجرای طرح نهضت آسفالت، واحد عمران شهرداری نهاوند موفق به آسفالت‌ریزی و اصلاح و ترمیم آسفالت اغلب خیابان‌ها و مسیرهای اصلی شهر به میزان ۱۲۰۰ تن شده و هم‌اکنون نیز کار ادامه دارد و با اجرای این طرح بخش عمده‌ای از خواسته‌ها و نیازهای اساسی شهروندان رفع خواهد شد.

شهردار نهاوند تصریح کرد: زیرسازی و آسفالت خیابان‌ها و برخورداری از شبکه معابر سالم و ایمن در سطح شهر موجب تسهیل عبور و مرور، افزایش ضریب ایمنی رفت‌وآمدها، روان‌سازی ترافیک شهری، جلوگیری از هدر رفت زمان شهروندان در گره‌های کور ترافیکی، جلوگیری از صرف هزینه‌های زائد حاصل از اصطکاک وسایل نقلیه، زیباسازی فضای شهری و درنتیجه افزایش سطح رضایتمندی شهروندان می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا با تجهیز کارخانه آسفالت شهرداری نهاوند توانست در سال جاری به میزان قابل‌توجهی آسفالت‌ریزی در سطح شهر داشته باشد.