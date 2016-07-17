حکایت نقل و انتقال ۳ تیم لیگ برتری/خریدهای بزرگ در تیم های تبریزی

خبرگزاری مهر – گروه استان ها-محمود نصیرپور: طی روزهای پایانی فصل نقل و انتقالات لیگ شانزدهم تیمهای تبریزی با جذب چند بازیکن دیگر خود را به عنوان موفق ترین و فعال ترین باشگاه های حاضر در بازار نقل و انتقالات معرفی کردند.

این برای اولین بار پس از ۱۹ سال است که شهر تبریز صاحب سه تیم در بالاترین سطح فوتبال کشور است و شاید خیلی ها پس از صعود ماشین سازی به عنوان سومین تیم تبریزی به لیگ برتر، فوتبال تبریز را دچار سردرگمی و آشفتگی می پنداشتند اما حضور فعال و موفق در بازار نقل و انتقالات توسط هر سه تیم تراکتورسازی، گسترش فولاد و ماشین سازی نوید حضوری قدرتمند در لیگ شانزدهم را برای فوتبال آذربایجان در پی داشت.

آجورلو آمد، سمندر و سهرابی ماندند/ ابقای هر سه سرمربی تیم های تبریزی

در بخش مدیریتی سه باشگاه مذکور، تنها یک تغییر آنهم در باشگاه تراکتورسازی رخ داد و برابر پیش بینی ها، سعید عباسی پس از یک سال و اندی نشستن پشت میزهای مدیریتی تراکتورسازی در تهران و بعضا در تبریز، اتاق خود در تبریز را به مصطفی آجورلو داد تا سردار پس از ناکامی در انتخابات فدراسیون فوتبال، پروژه جدیدی را در باشگاه تراکتورسازی کلید بزند.

در باشگاه ماشین سازی هم پس از یک فصل سردرگمی، سرانجام مدیریت یک کاسه شد و میرمعصوم سهرابی در کنار مدیرعاملی سازمان ورزش شهرداری تبریز، مدیریت سبزقباها را نیز عهده دار شد.

در باشگاه آبی های تبریز نیز غلامرضا سمندر در مسئولیت مدیرعاملی ابقا شد تا رمز موفقیت گسترش فولاد که همانا ثبات مدیریت است، همچنان تداوم داشته باشد.

این سه تیم اما برخلاف تغییرات گسترده در بین بازیکنان و ورودی و خروجی های زیاد، در راس کادر فنی خود هیچ تغییری ندیدند و تراکتورسازی با امیر قلعه نویی، گسترش فولاد با فراز کمالوند و ماشین سازی هم با رسول خطیبی تمرینات پیش فصل خود را آغاز کردند. هر چند که سرمربیان تیم های تبریزی همکاران جدیدی را به کادر خود اضافه کرده و تغییراتی را در بین دستیاران خود انجام دادند.

تراکتورسازی مدعی ترین تبریزی حاضر در لیگ برتر

اما در میان تیم های تبریزی، تراکتورسازی به عنوان مدعی ترین تبریزی حاضر در لیگ برتر با مدیریت سردار با سخاوت و دست به جیب، دست به خریدهای بزرگ و گرانقیمتی زد تا قلعه نویی در یارکشی های اول فصل گوی سبقت را از دیگر مدعیان برباید.

قلعه نویی و بخصوص آجورلو همچنین در بازار نقل و انتقالات دنبال جنس های دلخواه هواداران بودند تا ناکامی های تیم در فصل گذشته لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا خیلی زود از ذهن هواداران پاک شود.

انتشار اخبار هیجانی و به اصطلاح ترکاندن بمب نقل و انتقالاتی از جمله خبر جذب جاسم کرار و بازگشت دوباره لوسیانو ادینیو و تمدید با بازیکنان موثر فصل گذشته، خیلی زود بارقه های امید را در دل هواداران زنده کرد و آنها هر روز یک خبر جدید نه از بخش رسانه ای باشگاه که توسط خود سردار آجورلو و از طریق اینستاگرام این مدیرعامل جدید مطلع می شدند.

آجورلو در این برهه از فصل آنقدر تحت تاثیر حمایت های هواداران تراکتورسازی قرار گرفت که حتی یک بازیکن خارجی را که قراردادش منعقد شده بود، به خواست هواداران دیپورت کرد.

بر این اساس تراکتوری ها در فصل انتقالات لوسیانو ادینیو، جاسم کرار، محمد نوری، هادی محمدی، محسن بنگر، محمدحسن ابراهیمی، سعید مرادی، علیرضا رمضانی، شهرام گودرزی، سهیل صالحی و محمد بهرامی را به خدمت گرفتند.

در سوی مقابل بازیکنانی نظیر شجاع خلیل زاده، بختیار رحمانی، ایوب کلانتری، علی حمودی، فردین عابدینی، الویس نانگ، آگوستو سزار، مسعود همامی و ایان رمزی بار سفر از تبریز را بستند.

با این شرایط، عملکرد تراکتوری ها در بازار نقل انتقالات تا حدودی مقبول و مورد رضایت هواداران بوده است اما ذکر سه نکته مهم که دغدغه اصلی هواداران نیز به شمار می آید ضروری است، اول اینکه بازیکنان جذب شده میانگین سنی بالایی دارند و تراکتور مدل ۹۵ چندان چهره جوانی ندارد.

دوم اینکه قرارداد اغلب بازیکنان یکساله است و با پایان لیگ شانزدهم تراکتورسازی از لحاظ بقای بازیکنان دچار مشکل خواهد شد و سوم اینکه جذب بازیکن برای تراکتور لیگ شانزدهم چندان در مسیر ترمیم نقاط ضعف این تیم نبوده و به عنوان مثال می توان از وجود فقط یک مدافع راست و یک مدافع چپ تخصصی در بین همه بازیکنان تراکتورسازی و عدم وجود رقیب و یار ذخیره برای محمد ایرانپوریان و سعید آقایی یاد کرد.

ماشین سازی فعال ترین تیم لیگ برتری در بازار نقل و انتقالات

اما تیم ماشین سازی را می توان فعال ترین تیم لیگ برتری در بازار نقل و انتقالات عنوان کرد که با رسول خطیبی راهی لیگ برتر شدند و طبق عادت و خصیصه این مربی جوان، از همان روزهای نخست فصل نقل و انتقالات راهی بازار شده و به صید شاه ماهی پرداختند.

البته سورپرایز ماشین سازان در روزهای واپسین نقل و انتقالات همه فوتبالی ها را انگشت به دهان کرد و وقتی خبر جذب آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی منتشر شد، نگرش خیلی ها نسبت به آینده ماشین سازی عوض شد و حالا باید دید که سبزقباها با وجود بازیکنی نظیر آندو که به عقد قراردادهایی با اولویت مالی و درج بندهایی عجیب و غریب مشهور است، چه عملکردی در بازیهای لیگ برتر خواهند داشت.

ماشین سازان در فصل نقل و انتقالات علاوه بر تیموریان، سید جلال رافخایی، سعید دقیقی، پیام صادقیان، احمد کامدار، سامان نریمان جهان، ادسون هنریکه، طاهر الکرامه، بهمن کامل، سهراب ادیب، هادی کاها، علی ارجمندیان، ابوالفضل اعلایی، مهیار نوری، حبیب گردانی، فردین عابدینی، تیاگو سانتوس و رامین قربانی را جذب کردند که البته سه بازیکن آخری بنا به دلایلی، نیامده از جمع سبزپوشان رفتند.

نماینده باشگاه ماشین سازی که یکی از دوستان نزدیک رسول خطیبی است و در جذب بازیکن کمک حال باشگاه بوده، همچنین با یک گلر شاغل در لالیگا مذاکره کرده و احتمالا او جانشین تیاگو سانتوس برزیلی خواهد شد.

البته ماشین سازی چند بازیکن جوانان نیز به لیست بازیکنان فصل جدید خود اضافه کرده و چند بازیکن از نفرات لیگ یکی خود را که فصل گذشته از آنها استفاده میکرد، در لیست خروجی قرار داده است.

ماشین سازان نیز همانند تراکتورسازی در پروژه نقل و انتقالات دچار مشکلاتی بوده و هستند و یکی از مشکلاتی که دامن ماشینچی ها را گرفته، وجود یکی، دو ستاره پر حاشیه است که خیلی ها پیش بینی می کنند که رسول خطیبی با وجود دیسیپلین بالا، بازهم در کنترل حاشیه های این دو بازیکن ناتوان خواهد بود.

از طرفی رقم قرارداد هنگفت این دو بازیکن پر حاشیه، از همین حالا صدای اعتراض دیگر بازیکنان را درآورده و یکی از دلایلی که بعضی بازیکنان نیامده از ماشین رفتند، وجود این مسئله حاشیه ساز بوده است.

کنار گذاشته شدن سید محمد علوی پیشکسوت محبوب ماشین سازی از سمت سرپرستی نیز دیگر عاملی بود که سبزقباها را برای مدتی به حاشیه برد و هنوز هم بحث ها در این خصوص بین هواداران و برخی رسانه ها ادامه دارد.

حرکت چراغ خاموش گسترش فولاد

اما تیم گسترش فولاد تبریز یکی از نخستین تیم هایی بود که دست به جذب بازیکن زد و در همان ابتدا بمب نقل و انتقالاتی خود را ترکاند.

این تیم در میان سکوت و سردرگمی دیگر تیم ها، یکی از بهترین مهره های لیگ پانزدهم و یکی از دلایل اصلی قهرمانی استقلال خوزستان، یعنی فرناندو دخسوس بهترین دروازه بان فصل گذشته لیگ برتر را به خدمت گرفت تا سکوت نقل و انتقالات را بشکند.

با وجود اشتباهات ویران کننده گلرهای گسترش فولاد در فصل گذشته، قابل پیش بینی بود که کمالوند دنبال یک دروازه بان شش دانگ برود اما کمتر کسی فکر می کرد که قهرمان لیگ پانزدهم به راحتی دخسوس را از دست بدهد.

گسترش فولاد بجز این دروازه بان برزیلی، محمدرضا خلعتبری و لوسیانو پریرای مهاجم را هم از سپاهان گرفت تا به حرکت چراغ خاموش خود در بازار نقل و انتقالات ادامه داد.

علاوه بر این دو چهره مطرح، آبی های تبریز با نظر کادر فنی بازیکنانی همچون بابک حاتمی، علی مولایی، علی چراغعلی، کوروش ملکی، یوسف سیدی، بهرام رشید فرخی، مهران فرضیات، مسعود ابراهیم زاده و علیرضا نقی زاده را نیز جذب کردند تا به نوعی نقاط ضعف فصل قبل خود را پوشش دهند.

در این میان اما گسترش فولاد چند مهره کلیدی خود را از دست داد تا معادلات برای حضوری قدرتمند در لیگ شانزدهم برای آبی های تبریز به هم بخورد.

گسترش فولاد در نقل و انتقالات بازیکنی مثل محمد حسن ابراهیمی را که با وجود حاشیه های بسیار زیاد و مخرب برای این تیم خوب گل می زد، از دست داد و در کنار آن نتوانست بی میلی سامان نریمان جهان را برای ماندن تحمل کند و او را هم به ماشین سازی داد. شهرام گودرزی دیگر بازیکن فاز حمله گسترش بود که همانند ممد ابراهیمی راهی تراکتورسازی شد.

لئوناردو پیمنتا، امید نظامی پور و مصطفی اکرامی دیگر خروجی های گسترش فولاد تبریز در فصل نقل و انتقالات بودند.

اما نکته قابل ذکر در خصوص نقل و انتقالات باشگاه گسترش فولاد، محبت بیش از حد کمالوند به قلعه نویی بود به طوری که فراز بدون ارجح دانستن آینده گسترش فولاد، فقط بواسطه رابطه خوب خود با امیر قلعه نویی و اینکه در بین هواداران تراکتورسازی بیش از پیش محبوبیت پیدا کند، دو عنصر تاثیرگذار تهاجمی خود را به همشهری خود داد که صد البته این کار از طرفی نیز می تواند به تراکتورسازی در جهت رسیدن به قهرمانی کمک کند.

در این بین فقط باید مواظب حاشیه های محمد حسن ابراهیمی بود که به نظر می رسد قلعه نویی بهتر از هر کسی می تواند این بازیکن نه چندان آرام سابق گسترش را از حاشیه ها دور کند.

با این اوصاف و با نگاهی بر روند و کیفیت یارگیری تیمهای لیگ برتری، سه تیم تبریزی تراکتورسازی، ماشین سازی و گسترش فولاد را به ترتیب می توان در ردیف موفق ترین و فعال ترین تیم های حاضر در بازار نقل و انتقالات نام برد و باید منتظر ماند و دید که این سه تیم پس از موفقیت نسبی در یارکشی، در ثبت نتایج خوب و قابل قبول در بازی های لیگ برتر به چه میزان توفیق خواهند داشت.

و ذکر نکته پایانی اینکه در بستن تیمهای تبریزی نفراتی غیر از مدیرعامل و سرمربی، با عنوان هایی همچون دوست نزدیک سرمربی یا مدیرعامل نظر مستقیم داشته و بعضا زحمت جذب بازیکن را شخصا به عهده داشتند و همین مسئله داد بازیکنان بومی که شایستگی حضور در تیمهای لیگ برتری شهرشان را داشتند و خارج از گود ماندند را درآورد.

از بین نزدیک به ۱۰۰ بازیکن حاضر در سه تیم لیگ برتری تبریز، کمتر از ۲۰ درصد بازیکن بومی وجود دارد که این می تواند نکته تاریک فعالیت نقل و انتقالاتی این های تبریزی به شمار آید.

