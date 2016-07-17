صومعه سرا پایلوت اجرای طرح نوین نظام ترویج کشاورزی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شعبان نژاد در حاشیه مراسم آغاز برداشت مکانیزه از شالیزارهای استان گیلان که صبح یکشنبه با حضور استاندار و سایر مسئولان استانی و شهرستانی در روستای لاکسار صومعه سرا برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال از ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری ۹۰ هزار هکتار به صورت مکانیزه کاشت شده است.

وی با بیان اینکه این روش برای کاشت موجب کاهش هزینه و سختی کار برای کشاورزان است، افزود: با توجه به تسهیلاتی که در زمینه اجرای طرح مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی دولت در اختیار کشاورزان قرار گرفته، پیش بینی می شود در ۱۷۰ هزار هکتار از اراضی شالیکاری استان برداشت به صورت مکانیزه انجام گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: از این میزان ۷۰ هزار هکتار توسط دروگرها و مابقی نیز توسط کمباین برداشت می شود.

وی با اشاره به پرداخت بیش از ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات برای مکانیزاسیون در بخش کشاورزی در سال های گذشته، گفت: امسال نیز با توجه به سقف باز پرداخت تسهیلات که وزارت جهادکشاورزی در اختیار سازمان قرار داده می توانیم به هر تعداد تقاضا پاسخ مثبت دهیم.

شعبان نژاد تصریح کرد: سود این تسهیلات ۱۴ درصد بوده و کشاورزان علاقه مند برای دریافت این تسهیلات می توانند به ادارات جهاد کشاورزی محل زندگی خود مراجعه و درخواست خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح نوین نظام ترویج کشاورزی با یافت های علمی که در حوزه کشاورزی در کشور به آن دست یافته ایم، اظهار کرد: لازمه دست یافتن به این علوم ترویج آن در بین کشاورزان و مزرعه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی اجرای این طرح را به صورت پایلوت در ۱۲ استان انجام داده است، گفت: روستای شیخ محله شهرستان صومعه سرا نیز به عنوان یکی از پایلوت های اجرای این طرح در استان گیلان انتخاب شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را انتقال دانش های یافته شده در حوزه کشاورزی به کشاورز دانست و افزود: امیدواریم بتوانیم با اجرای مناسب این طرح با همکاری کشاورزان، کشاورزی استان را از مرحله سنتی به علمی تبدیل کنیم.