به گزارش خبرنگار مهر به نقل پایگاه خبری «دیلی میل»، به دنبال تحولات اخیر سیاسی در ترکیه، دولت آمریکا تمامی پروازهای این کشور را به مقصد ترکیه به حالت تعلیق در آورد؛ ضمن اینکه پرواز تمامی ایرلاین ها از مقصد ترکیه به آمریکا نیز تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است.

همچنین سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا، برای تمامی ایرلاین های آمریکایی از پرواز به فرودگاه های استانبول و آنکار نیز اعمال ممنوعیت قرار داده است.

در همین حال تمامی شرکت های ایرلاین صرفه نظر از تابعیت آنها، پروازهایشان از ترکیه به آمریکا ممنوع شده است.

بر همین اساس، دولت آمریکا به شهروندان خود در ترکیه اعلام کرد تا در مکان های امن اسکان بگیرند و از حاضر شدن غیر ضروری در خیابان ها اجتناب کنند و اخبار را به دقت دنبال کنند.