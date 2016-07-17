به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی خطاب به علیرضا کاظمی ابدی، معاون حقوق مالکیت فکری آمده است:

به استناد تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، جنابعالی را به عنوان مسئول اجرای دو پروژه «تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی» و «تدوین سازوکارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری» منصوب می‌کنم. در این راستا، ضمن تاکید بر توجه بایسته شما و همکاران‌تان به بندهای پنجگانه تصویب نامه مذکور، امیدوارم با استفاده از ظرفیت‌های موجود در وزارت دادگستری و نیز طراحی سازوکارهای لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها، در عملیاتی کردن دو پروژه مذکور بر اساس زمانبندی مصوب و تعامل فعال و پیوسته با دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، موفق باشید.