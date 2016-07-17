به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عفو بین الملل در پیامی از مقامات ترکیه خوسات تا از اعدام عوامل کودتای جمعه شب خودداری کنند.

این پیام در واکنش به انتشار اخباری در مورد احتمال استفاده از مجازات اعدام در برخورد با عوامل کودتا منتشر شده است.

ساعت ۲۳:۳۰ جمعه به وقت محلی (حوالی یک بامداد به وقت تهران) ارتش ترکیه اعلام کرد علیه دولت کودتا کرده است. به دنبال آن، گروهی از نیروهای ارتش همراه با ادوات نظامی در استانبول و آنکارا وارد خیابان‌ها شدند و اعلام کردند، کنترل امور را در دست گرفته‌اند و درگیری‌های شدیدی در برخی مناطق روی داد.

اما صبح روز شنبه سازمان اطلاعات ملی ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تلاش برای کودتا در این کشور سرکوب شده است.