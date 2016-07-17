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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

طی حکمی از سوی وزیر کشور؛

«سید سلمان سامانی» سخنگوی وزارت کشور شد

«سید سلمان سامانی» سخنگوی وزارت کشور شد

عبدالرضا رحمانی فضلی باصدور حکمی «سیدسلمان سامانی» را بعنوان سخنگوی وزارت کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی حکمی «سیدسلمان سامانی» را بعنوان سخنگوی وزارت کشور منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر سید سلمان سامانی

سلام علیکم
به موجب این ابلاغ جنابعالی را به عنوان سخنگوی وزارت کشور تعیین می‌نمایم.

امیدوارم با توجه به دانش، تجارب، اشراف و آگاهی نسبت به وظایف و اختیارات وزارت کشور، واحدهای تابعه، سازمان های وابسته و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی با هماهنگی معاونت ها و بخش های مختلف وزارت کشور در تنظیم و تحکیم ارتباط مستمر با مردم عزیز و اصحاب رسانه موفق و موید باشید».

پیش از این نیز رحمانی فضلی در حکمی سید سلمان سامانی را به سمت سرپرستی قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها منصوب کرده بود»

کد مطلب 3715650

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