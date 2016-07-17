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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

مدیر کل دامپزشکی لرستان:

طرح تکمیلی پایش زنبورستان‌های لرستان اجرا شد

طرح تکمیلی پایش زنبورستان‌های لرستان اجرا شد

خرم آباد - مدیر کل دامپزشکی لرستان از اجرای طرح تکمیلی پایش بهاره در زنبورستانهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توکلی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح تکمیلی پایش بهاره در زنبورستانهای استان لرستان اجراء و به پایان رسید.

وی بیان داشت: این طرح با هدف بررسی وضعیت زنبورستانهای لرستان از نظر بیماری های مرتبط با زنبور عسل اجرا شد و در قالب اجرای آن از تعدادی از واحدها بازدید به عمل آمد.

توکلی ادامه داد: همچنین در اجرای این طرح نمونه های لازم برای انجام آزمایش های تخصصی اخذ و به سازمان دامپزشکی ارسال شد.

مدیر کل دامپزشکی لرستان تصریح کرد: در این طرح علاوه بر بیماریهای عفونی و انگلی سایر عوامل تهدید کننده سلامت زنبور مثل سموم شیمیایی، ریزگردها و نقش امواج مخابراتی در کاهش جمعیت زنبورستانها بررسی خواهد شد.

کد مطلب 3715654

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