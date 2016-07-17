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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

کاروان ایران رسما ۶۳ نفره شد؛

المپیکی شدن موسوی و قلعه نویی تایید رسمی شد

المپیکی شدن موسوی و قلعه نویی تایید رسمی شد

فدراسیون جهانی دو و میدانی با درج نام دو ملی پوش پرتاب چکش ایران در لیست ورزشکاران المپیکی ۲۰۱۶ ریو به نوعی تکلیف تعداد اعضای کاروان ایران را نیز مشخص کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط  عمومی کمیته ملی المپیک، کاوه موسوی و پژمان قلعه نویی به تازگی در تورنمنت بلاروس موفق به کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۶ شده بودند که در این بین کمیته ملی المپیک منتظر تایید  نهایی از سوی فدراسیون جهانی این رشته بود. صبح امروز سایت فدراسیون جهانی دو و میدانی با درج نام این دو ملی پوش کشورمان بر این موضوع صحه گذاشت تا تکلیف کاروان ایران مشخص شود.

بر این اساس تعداد ورزشکاران رشته دو و میدانی همچون المپیک پیشین به عدد ۱۰ رسید و تعداد اعضای کاروان ورزشی کشورمان اعزامی به المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو نیز رسما به ۶۳ نفر افزایش یافت.

کد مطلب 3715657
زینب حاجی حسینی

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