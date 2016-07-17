محمدرضا فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یک هفته آینده باید با حضور نمایندگان دستگاههای خدماترسان، درباره جابجایی تأسیسات محدوده این تقاطع تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به پیشرفت مناسب پروژه میدان آزادی، افزود: در این پروژه از ۸۰۵ شمع، ۷۳۰ شمع اجرا شده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان سرعتبخشیدن به ساخت تقاطع غیرهمسطح آزادی را بسیار ضروری دانست و گفت: خوشبختانه تأسیسات محدوده این تقاطع غیرهمسطح جابجا شده و اکنون یکی از مشکلات اصلی این پروژه، تملک ملکهای محدوده پروژه است.
فرقانی افزود: در خیابان بهمنیار، دو ملک باید تملک شود که در تلاش هستیم با پرداخت ۵۰ درصد نقدی و واگذاری ۵۰ درصد زمین، این املاک خریداری شوند.
وی تصریح کرد: برای خرید املاک ضلع شمالغربی خیابان بهمنیار که باید حداکثر تا زمان بهرهبرداری از این پروژه تملک شوند نیز ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
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