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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

معاون شهردار کرمان:

ساخت تقاطع غیرهم‌سطح امیرکبیر به زودی کلید می خورد

ساخت تقاطع غیرهم‌سطح امیرکبیر به زودی کلید می خورد

کرمان - معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان اظهار کرد: به زودی ساخت تقاطع غیرهم‌سطح امیرکبیر آغاز می‌شود.

محمدرضا فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یک هفته‌ آینده باید با حضور نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان، درباره‌ جاب‌جایی تأسیسات محدوده‌ این تقاطع تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به پیشرفت مناسب پروژه میدان آزادی، افزود: در این پروژه‌ از ۸۰۵ شمع، ۷۳۰ شمع اجرا شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان سرعت‌بخشیدن به ساخت تقاطع غیرهم‌سطح آزادی را بسیار ضروری دانست و گفت: خوشبختانه تأسیسات محدوده‌ این تقاطع غیرهم‌سطح جابجا شده و اکنون یکی از مشکلات اصلی این پروژه، تملک ملک‌های محدوده‌ پروژه است.

فرقانی افزود: در خیابان بهمنیار، دو ملک باید تملک شود که در تلاش هستیم با پرداخت ۵۰ درصد نقدی و واگذاری ۵۰ درصد زمین، این املاک خریداری شوند.

وی تصریح کرد: برای خرید املاک ضلع شمال‌غربی خیابان بهمنیار که باید حداکثر تا زمان بهره‌برداری از این پروژه تملک شوند نیز ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کد مطلب 3715661

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