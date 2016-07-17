رئیس کل جدید محاکم عمومی و انقلاب کرج منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، داود میرغفاری به عنوان رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج منصوب شد.

در این حکم، آیت الله آملی لاریجانی برای وی در سمت جدید آرزوی توفیق کرده است.

وی که پیش از این رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شهریار بوده با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تایید رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب شده است.

همچنین در حکمی جداگانه با تقدیر از زحمات محمدباقر مازنی رئیس پیشین محاکم عمومی و انقلاب کرج، وی به عنوان معاون قضایی رئیس کل در امور استان البرز منصوب شد.