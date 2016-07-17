به گزارش خبرنگار مهر، جزیره بدون روتوش، مرجعی از مشکلات، مسایل و خواسته های مردم جزیره قشم از دیدگاه انتقادی رسانه هاست که به مباحث مدیریتی، مسایل زیست محیطی، تضادها، چالش ها و... پرداخته است.

در تدوین این مجموعه مسایلی در زمینه های محیط زیست، بهداشت و درمان، مسایل آموزشی، موانع توسعه گردشگری، راه های ارتباطی ، اقتصاد، تجارت و بازار، امنیت سرمایه گذاری، زمین خواری و بازیافت سواحل در جزیره، و بسیار مسایل دیگر مدنظر قرار گرفته است.

این کتاب مجموعه ای از گزارش ها و مقالات چاپ شده در رسانه ها مربوط به پنج سال اخیر( از سال ۹۰ تا ۹۴) است که بخش وسیعی از ابعاد زندگی اجتماعی مردم شهرها و روستاهای جزیره قشم روایت کرده است.

در این کتاب تنها گزارش ها و یادداشته ایی انتخاب شده اند که با دیدگاه تحلیلی انتقادی نوشته شده اند و این البته به آن معنا نیست که عملکرد مسئولین خدمتگزار انعکاس نمی یافته، بلکه تنها بخشی از مطالبی برای چاپ در این کتاب انتخاب شده اند که از ویژگی های خاصی برخوردار بوده اند و جنبه های کاربردی مطالب برای مدیران حال و آینده بیشتر مد نظر بوده، تا چاپ انبوهی از مطالبی که تاریخ مصرف دارند و یا فاقد ارزش های کاربردی خاص بوده باشد.

در بخشی از مقدمه این کتاب به قلم مهدی ده دار گزارش نویس و رسانه نگار چنین آمده است: این کتاب که شامل گزارش ها و روایت هایی از پیامدهای سیاست ها و اقدامات پنج سال اخیر سازمان منطقه آزاد قشم در زندگی و معیشت بومیان و ساکنان سرزمین عجایب هفتگانه خلیج فارس می باشد، در تلاش است تا چهره ای ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻭﺗﻮﺵ از تصویر واقعی این سرزمین به نسل های حاضر و آینده ارایه کند ﺗﺎ رویدادها ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﺎﺏﺗﺮ ﺑﻤﺎنند.

کتاب جزیره بدون روتوش در ۴۶۰ صفحه وزیری و به قیمت ۳۵ هزارتومان از سوی انتشارات نامه پارسی روانه بازار نشر شده است.