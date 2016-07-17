به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در آیین تودیع و معارفه رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج مسئولیت‌ها را جزو امور دنیوی و موقتی توصیف کرد و گفت: مسئولیت‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی به تک تک کارگزاران داده می‌شود آزمایش بزرگ الهی است و بعد از هر معارفه‌ای قطعا یک تودیع وجود دارد.

وی افزود: توفیق خدمت به مردم، فرصت مغتنمی است که داده شده و همه باید خداوند را در همه حال ناظر بر رفتار و اعمال خود بدانیم؛ با این نگرش قطعا جلوی خیلی از لغزش‌ها و کاستی‌ها گرفته می‌شود.

فاضلیان تصریح کرد: حجم سنگین پرونده‌ها و فشار کاری نباید منجر به بی‌صبوری شود و قضات باید در برابر ناملایمات صبور باشند چون فعالیت در این جایگاه فرصتی برای خدمت به خلق است.

ضرورت تحول در بخش قضایی

وی با تمجید از عملکرد بخش‌های مختلف محاکم عمومی و انقلاب کرج، گفت: آقای مازنی از زمان تصدی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب کرج که از ابتدای استان شدن البرز بوده عملکرد قابل قبولی داشته و دلیل جابه‌جایی وی صرفا برای تزریق روح تازه و ایده‌های جدید به مجموعه بوده و نباید حتی ذره‌ای تصور دیگری به ذهن راه داد.

فاضلیان افزود: با توجه به ویژگی‌های برجسته آقای مازنی وی به سمت معاون قضایی و مسئول معاونت تازه تاسیس نظارت و پیگیری دادگستری کل استان البرز منصوب شد.

وی با اشاره به اینکه معاونت نظارت و پیگیری برای نخستین بار در یک طرح ابتکاری در البرز ایجاد می‌شود، توضیح داد: این معاونت در حوزه پیگیری پرونده‌های مهم و بلاتکلیف، ماده ۴۷۷، آنالیز و ارزیابی آماری و نظارت بر شعبات و حوزه‌های قضایی مسئولیت خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان البرز ایجاد معاونت نظارت و پیگیری را یکی از گام‌های مهم در راستای تحقق وعده تحول در بخش قضایی عنوان کرد و گفت: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال می‌خواهیم تعداد مانده‌ها را کاهش قابل توجهی دهیم.

جلب رضایت مردم سرلوحه کارمان است

داود میرغفاری، رئیس کل جدید محاکم عمومی و انقلاب کرج در آیین معارفه خود با اشاره به جایگاهی که قضات در سیستم عدالت در جمهوری اسلامی ایران دارند، تصریح کرد: در مجموعه دادگستری کرج تلاش داریم جلب رضایت مردم را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی با اشاره به دیداری که مسئولان قضایی با رهبر انقلاب داشتند، گفت: این بیانات چارچوب و نقشه کلی دستگاه قضایی را پیش روی ما قرار داده است.

آمار جرایم خشن در کرج کاهش چشمگیری داشته است

محمدباقر مازنی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز و رئیس کل پیشین محاکم عمومی و انقلاب کرج در آیین تودیع خود، گفت: موفقیت‌های کسب شده در محاکم عمومی و انقلاب کرج حاصل تلاش همکاران در همه بخش‌ها بود که با وجود کمبودها، توانستند اقدامات ماندگاری انجام دهند.

وی افزود: یکی از بزرگترین ظرفیت‌های دادگستری کرج، وجود نیروهای فاضل و ارزشمند است که با عملکرد خوب خود موجب شدند کاستی‌ها، خللی در خدمت‌رسانی به مردم وارد نکند.

رئیس کل سابق محاکم عمومی و انقلاب کرج با برشمردن بخشی از اقدامات انجام شده در دوران تصدی خود، توضیح داد: راه‌اندازی شعبات ویژه دعاوی بانکی، منابع طبیعی، تصادفات، صدور چک بلامحل و جرایم مالی از جمله این اقدامات بوده است که در کنار سایر اقدامات توانستیم آمار جرایم خشن را کاهش دهیم.

وی در پایان کاهش جمعیت کیفری و حجم پرونده‌های مسن را از اقدامات مهم در مجموعه تحت مدیریت خود برشمرد و افزود: در این دوره توانستیم اداره اسناد و بایگانی را تعریف کنیم و با راه‌اندازی آن، مشکلات موجود را با سیستم مکانیزه کاهش چشمگیری دهیم.