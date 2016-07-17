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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

ماسیمیلیانو آلگری:

«پل پوگبا» به یوونتوس بازمی گردد

«پل پوگبا» به یوونتوس بازمی گردد

سرمربی تیم فوتبال یوونتوس اطمینان خاطر داد که ملی پوش فرانسوی این تیم در تاریخ ۷ اوت به تورین بازمی گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه «پل پوگبا» با انتقالی به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند راهی منچستریونایتد می شود.

با این حال «ماسیمیلیانو آلگری» بر این باور است که این بازیکن به یوونتوس بازمی گردد.

وی گفت: ملی پوش فرانسوی تیم ما در تاریخ ۷ اوت به اینجا بازمی گردد. هم پاتریس اورا و هم پوگبا بازیکنان یوونتوس هستند و من امیدوارم که در تیممان بمانند. من به پوگبا نیاز دارم.

بحث بازگشت پوگبا به اولدترافورد در حالی مطرح می شود که یوونتوس ادعا می کند هنوز هیچ پیشنهاد رسمی از باشگاه لیگ برتری برای به خدمت گرفتن این بازیکن دریافت نکرده است.

کد مطلب 3715685

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