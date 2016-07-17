کلاس های ترم تابستان دانشگاه هنر تهران لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه ارائه ترم تابستانی دانشگاه هنر تهران در سایت این دانشگاه درج شد و علیرغم اعلام آمادگی گروه های دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه برای ارائه دروس مربوطه در ترم تابستان ۹۵، در دروس عمومی هیچ دانشجویی ثبت نام نکرده است.

همچنین در دو عنوان درسی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و انقلاب اسلامی ایران (شامل چهار کلاس، دو کلاس برادران و دو کلاس خواهران) تعداد اندکی در مهلت مقرر ثبت نام کردند و طبیعی است به دلیل به حدنصاب نرسیدن دانشجوی ثبت‌نامی، این کلاس ها برگزار نخواهد شد.