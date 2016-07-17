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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

به دلیل عدم استقبال دانشجویان؛

کلاس های ترم تابستان دانشگاه هنر تهران لغو شد

کلاس های ترم تابستان دانشگاه هنر تهران لغو شد

ترم تابستانی دانشگاه هنر تهران به دلیل به حد نصاب نرسیدن کلاس های اعلامی حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه ارائه ترم تابستانی دانشگاه هنر تهران در سایت این دانشگاه درج شد و علیرغم اعلام آمادگی گروه های دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه برای ارائه دروس مربوطه در ترم تابستان  ۹۵، در دروس عمومی هیچ دانشجویی ثبت نام نکرده است.

همچنین در دو عنوان درسی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و انقلاب اسلامی ایران (شامل چهار کلاس، دو کلاس برادران و دو کلاس خواهران) تعداد اندکی در مهلت مقرر ثبت نام کردند و طبیعی است به دلیل به حدنصاب نرسیدن دانشجوی ثبت‌نامی، این کلاس ها برگزار نخواهد شد.

کد مطلب 3715701

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