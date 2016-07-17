دهمین دوره تربیتی آموزشی منادیان حکمت برگزار می شود

به‌گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره تربیتی آموزشی منادیان حکمت همچون سنوات گذشته با حضور طلاب و دانشجویان فعال فرهنگی سراسر کشور از ۲۵ تیر نا ۳۱ تیر ماه در استان مازندران با بهره‌گیری از اساتید صاحب‌نظر ملی و منطقه‌ای برگزار می شود.

در مراسم افتتاحیه دکتر محمد جبارپور دبیر بنیاد علمی فرهنگی حیات با طرح چهار مشکل مهم وگریبان‌گیر خواص جامعه امروزی و بالأخص جمع‌های حزب‌اللهی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که جامعه ما دارد این است که خواص جامعه ما ایثارگری لازم را ندارند.

وی در ادامه گفت: منظور از خواص جامعه همین جمع‌های حزب‌اللهی است. خواصی که می‌فهمند باید در جامعه کاری بشود ولی نمی‌شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه جامع امام حسین با اشاره به تفاوت‌های دین‌گرایی ایثارگرایانه و دین‌گرایی خودخواهانه گفت: اکثر ماها به دنبال پیشرفت خودمان هستیم و ایثارگری لازم را نداریم که این‌یک آفت خطرناک است. بترسید از روزی که ما برای رضای خدا تحصیل کنیم و امام جامعه ندای هل من ناصرش در کربلا بلند شده باشد و ما به یاری‌اش نشتابیم.

دکتر جبارپور بابیان این نکته که «مشکل دوم جمع‌های حزب‌اللهی علم‌زدگی است» گفت: علم بد نیست ولی مهم‌تر از آن تفکر است، تفکر به معنای اولویت‌بندی کردن مسائل و پیدا کردن راهکارهایی برای رفع مشکلات و کمبودها.

دبیر بنیاد حیات با ذکر جمله‌ای از مقام معظم رهبری که فرموده بودند «مهم‌ترین مشکلی که جهان اسلام با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند فقدان روحیه جهادی است» گفت: سست‌عنصری و حال نداشتن یکی از جدی‌ترین مشکلاتی است که جمع‌های خودی و حزب‌اللهی‌ها دارند. این عدم روحیه جهادی به فضای جامعه دارد ضربه می‌زند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه جامع امام حسین «نداشتن حس صاحب‌خانه بودن نسبت به انقلاب» را یکی دیگر از آفت‌های خواص جامعه امروز دانست و گفت: این حس صاحب‌خانه بودن نسبت به انقلاب خیلی مهم است. بنده هر موقع که خسته می‌شدم دو کار می‌کردم یکی وصیت‌نامه سید مرتضی آوینی را می‌خواندم، واقعا زیباست: «گمان نکنید که من با زندگی به سبک و سیاق متظاهران به روشنفکری ناآشنا هستم، خیر. من هم سبیل نیچه‌ای و ریش پروفسوری گذاشته‌ام، کتاب انسان تک ساحتی هربرت مارکوس را بی‌آنکه خوانده باشم طوری در دست گرفته‌ام که وانمود کنم که آن را خوانده‌ام...»

وی در ادامه گفت: دوم به این فکر می‌کردم که تمام پیامبران از اول خلقت دارند به ما نگاه می‌کنند، چرا؟ چون هیچ‌کدام از آن‌ها قدرت نظام سازی که ما داریم را نداشتند. باید بفهمیم و ببینیم که تمام این چشم‌ها به سمت ماست. امید شهدا و اولیا و مادران شهدا و فرزندان شهدا به ماست. باید حس صاحب‌خانه بودن را در خودمان تقویت کنیم.

دکتر جبارپور فقدان افق تمدنی برای حرکت جامعه را از دیگر مشکلات جامعه امروز ما دانست و در ادامه تصریح کرد: جامعه‌ای که می‌خواهد به سمت دولت کریمه برود افق نگاهش باید جامعه مهدوی باشد. نظام سازی و تمدن اسلامی باشد و باید نسبت مشخصی داشته باشد با این فضا.

وی در ادامه گفت: شما در کجای این جبهه تمدنی قرار دارید؟ باید نسبت خودتان را مشخص کنید؟ چه کسی گفته وظیفه ما این نیست که برویم سوریه بجنگیم؟ حرف من این نیست که بجنگیم. حرف من این است که آیا نسبت ما با این جامعه مشخص‌شده و از دل این نسبت وظیفه ما درآمده است؟ یا اینکه هرچه پیش آید خوش آید! درس خواندن ما در حوزه یا در دانشگاه چه نسبتی دارد با این فضای تمدنی؟

دبیر بنیاد علمی فرهنگی حیات در پایان با ذکر جمله از مقام معظم رهبری که فرموده بودند «امید من به جمع‌های خودجوش است» گفت: از ارگان‌های رسمی به آن صورت کاری بیرون نمی‌آید. ان‌شاءالله که ما بتوانیم در این مسیر قدم برداریم، این جمع‌ها هم اگر ید واحده بشوند می‌توانند به‌صورت جدی اثرگذار باشند.