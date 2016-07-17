نشتی آبنمای میدان جمهوری تونل توحید را بست

سرهنگ مراد مرادی رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نشت شدید آب به تونل توحید به اندازه‌ای بود که خودروها قادر به ورود به این تونل نبودند، اظهار داشت: به دنبال این حادثه که در بخش شمال به جنوب تونل رخ داد، از ساعت ۱۱ تردد در این تونل مسدود شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با حضور عوامل پلیس مستقر در محل، بار ترافیکی این بخش به کنار گذر تونل و میدان توحید هدایت شده است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: لازم است با توجه به بار ترافیکی پرحجم شمال به جنوب اتوبان چمران، رانندگان خودروها به توصیه‌های پلیس توجه بیشتری داشته باشند و قبل از رسیدن به این محل مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند.

به گفته مرادی نشت آب از سقف تونل توحید به اندازه‌ای است که حجم زیادی از آب سطح مسیر شمال به جنوب تونل توحید را فرا گرفته است و در حال حاضرتردد فقط در مسیر شمال به جنوب ابن تونل جریان دارد .