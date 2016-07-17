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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

مدیرکل حوزه استاندار کرمان:

جشن ثبت جهانی قنوات کرمان برگزار می شود

جشن ثبت جهانی قنوات کرمان برگزار می شود

کرمان - مدیرکل حوزه استاندار کرمان گفت: جشن ثبت جهانی قنوات کرمان به محض دریافت لوح یونسکو در کرمان برگزار می شود.

فرشید فلاح در  گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری جشن ثبت جهانی قنوات کرمان را از جمله ضوابط یونسکو دانست و اظهار کرد: لازمه برگزاری این جشن ارسال لوح ثبت جهانی از سوی یونسکو است.

وی با اشاره به اینکه به محض دریافت لوح گفته شده جشن ثبت جهانی قنوات در کرمان برگزار می شود، گفت: بانی برگزاری این آیین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان است و استانداری نیز در این زمینه همکاری می کند.

فلاح ادامه داد: گاهی جشن های ثبت جهانی با حضور رئیس جمهور برگزار می شود و جشن ثبت جهانی میمند نیز با حضور سلطانی فر معاون رئیس جمهور برگزار شد.

مدیرکل حوزه استاندار کرمان تصریح کرد: زمان برگزاری جشن به دلیل برنامه ریزی ها و مقدماتی که نیاز دارد مشخص نیست.

کد مطلب 3715710

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