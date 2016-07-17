پاشازاده سرمربی تیم فوتبال راه آهن شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه راه آهن یزدان، مهدی پاشازاده بعد از توافق با مسئولان باشگاه راه آهن به عنوان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه انتخاب و از امروز به این تیم اضافه شد.

پاشازاده بازیکن سابق استقلال تهران، بایرلورکوزن و فورتونا کلن آلمان، اشتوم گراتس و آدمیرا واکر اتریش است که با تیم ملی ایران به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه صعود کرد و یکی از بازیکنان ثابت و تاثیر گذار در آن رقابت ها بود.

همچنین مدافع پیشین تیم ملی ایران در تیم های گسترش فولاد سهند، پارسه، شهرداری تبریز و آلومینیوم اراک نیز به عنوان سرمربی فعالیت کرده است.

