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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

پاشازاده سرمربی تیم فوتبال راه آهن شد

پاشازاده سرمربی تیم فوتبال راه آهن شد

مهدی پاشازاده ملی پوش پیشین فوتبال ایران به عنوان سرمربی جدید تیم راه آهن انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه راه آهن یزدان، مهدی پاشازاده بعد از توافق با مسئولان باشگاه راه آهن به عنوان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه انتخاب و از امروز به این تیم اضافه شد.

پاشازاده بازیکن سابق استقلال تهران، بایرلورکوزن و فورتونا کلن آلمان، اشتوم گراتس و آدمیرا واکر اتریش است که با تیم ملی ایران به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه صعود کرد و یکی از بازیکنان ثابت و تاثیر گذار در آن رقابت ها بود.

همچنین مدافع پیشین تیم ملی ایران در تیم های گسترش فولاد سهند، پارسه، شهرداری تبریز و آلومینیوم اراک نیز به عنوان سرمربی فعالیت کرده است. 
 

کد مطلب 3715711

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