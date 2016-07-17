خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ پیمان یزدانی: با گذشت یک روز از اعلام شکست کودتا در ترکیه کماکان خبرهایی از درگیری ها در مناطق مختلف این کشور به گوش می رسند. خبرها و گزارش هایی که حکایت از درگیری کردها و علوی ها و سنی ها در این کشور دارد.

در صورت صحت این خبرها و گزارش ها متاسفانه باید انتظار روزهای سختی را برای ترکیه داشت، ترکیه ای که امنیت ملی اش تاثیرات زیادی در امنیت ملی همسایگانش دارد.

متاسفانه سیاست های غلط حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری «رجب طیب اردوغان» در طول یک دهه گذشته خسارت ها و آسیب های فراوانی را متوجه همسایگان این کشور و مردم منطقه و خود ترکیه کرده است.

از جمله سیاست های غلطی که در سال های گذشته بارها کارشناسان درباره تبعات آن به حزب حاکم هشدار دادند، تلاش این حزب برای کسب قدرت با توسل به هر ابزاری بود. حزب حاکم ترکیه در این مسیر غلط با سیاست های غلط خود در داخل این کشور موجبات «قطب بندی» جامعه ترکیه را فراهم کرد.

خبرها و گزارش هایی رسیده از ترکیه در پی کودتای نافرجام که حکایت از درگیری گروه های مختلف این کشور با وجود وحدت احزاب سیاسی این کشور در قبال کودتاچیان دارد، بیانگر شکل گیری این قطب بندی خطرناک در درون جامعه ترکیه است که حتی می تواند با توطئه های خارجی منجر به فروپاشی ترکیه شود.

آمریکا و غرب سالهاست که به دنبال تجزیه منطقه و ایجاد خاورمیانه جدید مد نظر خود هستند و در این راستا از اعمال هیچگونه سیاستی علیه دشمنان و حتی متحدان خود فروگذاری نمی کنند.

تحولات بعد از شکست کودتا در ترکیه و ادعاهای مقامات ارشد این کشور مبنی بر دست داشتن «فتح الله گولن» رهبر مذهبی در تبعید ترک که در آمریکا ساکن است و به گفته آنکارا از حمایت های آمریکا برخوردار است، فرضیه دست داشتن آمریکایی ها در کودتا و تحولات اخیر ترکیه را با هدف «تکرار سناریوی مصر» در این کشور قوت می بخشد.

در صورت صحت ادعاهای مقامات ترکیه درباره دست داشتن آمریکایی ها در کودتای روزهای گذشته (که شواهد و قراین هم حکایت از صحت این ادعا دارد)، باید گفت طراحی آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی که ظاهرا از حمایت سعودی ها هم برخوردار است با شکست مواجه نشده است و اساسا طراحی آنها از ابتدا ایجاد «کودتای نافرجام» با هدف دامن زدن به اشوب ها و ایجاد شکاف در جامعه ترکیه بوده است.

شکاف در جامعه ترکیه و فروپاشی امنیتی این کشور امری خواهد بود که برای اهداف آمریکایی ها در منطقه که همانا تغییر نقشه خاورمیانه است بسیار مطلوب خواهد و تبعات امنیت فراوانی برای کشورهای منطقه و همسایگان ترکیه به ویژه ایران خواهد داشت.