اختصاص «جایزه بزرگ کتاب» به برترین اثر اقتباسی جشنواره فیلم کوتاه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری امضاء تفاهم نامه میان خانه کتاب و انجمن سینمای جوان، صبح امروز یکشنبه ۲۷ تیرماه با حضور مجید غلامی جلیسه و فرید فرخنده کیش روسای دو نهاد، در محل سرای کتاب در تهران برگزار شد.

جلیسه مدیرعامل خانه کتاب در ابتدای این نشست، با بیان اینکه سینما و کتاب می توانند به صورت متقابل در توسعه این دو صنعت فرهنگی تاثیرگذار باشند، گفت: سال گذشته با پیگیری ما و به همت انجمن سینمای جوان، موضوع کتاب برای اولین بار به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت که نتیجه آن تولید ۸ فیلم کوتاه اقتباسی بود که از طرف خانه کتاب به برگزیدگان آنها جوایزی اعطاء شد.

وی با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در این حوزه، برای پرورش سینماگران جوانی که به مقوله کتاب توجه ویژه ای می کنند، گفت: امسال و در سی و سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران، موضوع کتاب و سینما به صورت ویژه تری دیده شده است و امیدواریم این کار الگوی خوبی برای سایر نهادهای فعال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین موسسات و تشکل های نویسندگی و حوزه نشر باشد.

در همین رابطه، فرید فرخنده کیش رئیس انجمن سینمای جوان با ابراز خرسندی از آغاز همکاری با خانه کتاب از دوره قبلی جشنواره فیلم کوتاه تهران، گفت: تولید آثار اقتباسی خوب از سوی سینماگران جوان جزء دغدغه های ما در انجمن سینمای جوان بوده و امیدواریم این جریان بتواند شاخصی باشد برای اقدامات مشابه در سایر حوزه های سینمایی.

وی افزود: هر جا سینما به بحث ادبیات ایرانی-اسلامی ورود کرده و از گنجینه غنی آن استفاده کرده، عملکرد بهتری از خود نشان داده است و ما امیدواریم با حمایت هایی که از تولید آثار اقتباسی می شود، جوانان فیلم‌ساز بیشتری را پرورش دهیم و مشکل دیرینه سینمای ایران که همان فیلم‌نامه های خوب است، به تدریج برطرف شود.

به گفته رئیس انجمن سینمای جوان: یکی از بخش های دوره سی و سوم جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به موضوع فیلم های اقتباسی اختصاص دارد و فردی برای مدیریت این بخش تعیین شده و به زودی با اعلام فراخوان این جشنواره، سازوکار ارسال و بررسی و انتخاب فیلم ها در این بخش مشخص می شود.

وی با یادآوری این موضوع که در یکی از دوره های اخیر فستیوال بین المللی فیلم اسکار، یکی از نامزدهای ایران در این جشنواره، فیلمی اقتباسی برگرفته از داستانی درباره فضای محیطی شهر رفسنجان بوده که از طرف انجمن سینمای جوان تهیه و ارسال شده است، گفت: در جشنواره امسال ما روز کتاب و سینما را خواهیم داشت. جوایز خاصی هم برای این بخش پیش بینی شده که حجم و مبلغ آنها نشانگر توجهی است که به این بخش از فیلم کوتاه و سینمای اقتباسی صورت گرفته است.

در ادامه، جلیسه مدیرعامل خانه کتاب به بخش هایی از مفاد تفاهم نامه این موسسه و انجمن سینمای جوان اشاره کرد و گفت: علاوه بر روز کتاب و سینما، در جشنواره سی و سوم فیلم کوتاه تهران (۱۹ آبان)، ما برنامه های ویژه ای را با محوریت کتاب و سینما اجرا خواهیم کرد.

بزرگداشت چهره های سینمایی و ادبی که نقش فعالی در عطف توجه مردم به این دو حوزه داشته اند، برپایه نمایشگاه کتاب و سینما همزمان با افتتاح سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، حمایت از تولید فیلم هایی با موضوع کتاب، کتابخوانی و همچنین چهره های ادبی کتابفروشان و ناشران از جمله برنامه هایی بود که جلیسه در این رابطه به آنها اشاره کرد.

مدیر عامل خانه کتاب همچنین از اختصاص جوایزی برای برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه تهران که آثاری با اقتباس از کتاب و آثار داستانی ساخته اند، خبر داد و گفت: خانه کتاب تقبل کرده است در مجموع ۳۳ میلیون تومان به برگزیدگانی که این قبیل آثار را ساخته اند و آثارشان برتر شده است، پرداخت کند. همچنین اختصاص ۱۵ میلیون تومان به عنوان (جایزه بزرگ کتاب) به برگزیده این جشنواره، از دیگر تعهدات ما در این تفاهم نامه است.

جلیسه در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر، که آیا قرار است خانه کتاب نگارش، تالیف و چاپ آثار داستانی کوتاه و مینیمال را به برخی از نویسندگان سفارش بدهد تا به جشنواره فیلم کوتاه تهران ارسال شوند؟ گفت: خیر ما فقط قرار است کمک کنیم تا از ظرفیت های معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد برای پیوند دادن میان ادبیات و سینما استفاده شود.

وی در توضیح بیشتر گفت: خانه کتاب در واقع نقش حلقه واسط را بین ناشران، تولید کنندگان و انجمن های ادبی با انجمن سینمای جوان ایفا می کند و تلاش دارد زیرساختهای لازم را برای تولید فیلم های اقتباسی فراهم کند.

همچنین فرخنده کیش رئیس انجمن سینمای جوان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، در مورد ترکیب هیئت داوران بخش فیلم های افتباسی در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و اینکه آیا از داستان نویسان مطرح هم در هیئت داوری استفاده خواهد شد یا خیر؟ گفت: بدیهی است که داوری و چینش هیئت داوران این بخش از جشنواره با سایر بخش ها کاملاً متفاوت است و اگر در داوری سایر بخش های جشنواره از دوستانی استفاده می کنیم که صرفاً تخصصشان سینما است، باید در این بخش از یک نگاه تلفیقی در داوری آثار بهره بگیریم تا برگزیدگانی که شایسته هستند، انتخاب شوند. قطعاً داوری این بخش به صورتی کاملاً مشترک انجام خواهد شد.

وی در عین حال گفت: نگاه کلی ما این است که فیلمسازان جوان از گنجینه غنی موجود ادبی استفاده کنند. البته مجموعه داستان های کوتاه مفید و کاربردی در این رابطه وجود دارد اما به دلیل عدم دسترسی کافی سینماگران جوان، چندان امکان استفاده از آنها فراهم نبوده است که با تفاهم نامه ای که امروز امضاء می شود، از مجموعه خانه کتاب کمک می گیریم تا از توان داستان نویسان جوان و پیشکسوت در این راه استفاده شود.

در ادامه جلیسه مدیر عامل خانه کتاب با اشاره به حمایت ویژه این موسسه از تولید فیلم های کوتاه با محتوای کتاب، از ورود خانه کتاب به حوزه سرمایه گذاری مشترک با کتاب فروشان و نویسندگان در این حوزه خبر داد و گفت: در این رابطه از ۵ فیلم کوتاه با موضوع کتاب فروشی ها در ۵ شهر قم، رشت، اصفهان، تهران و مشهد حمایت خواهیم کرد.

فرخنده کیش رئیس انجمن سینمای جوان هم در بخش دیگری از این نشست خبری از اقدام خانه کتاب در تجهیز کتابخانه های دفاتر ۶۰ گانه این انجمن طی یک سال گذشته تقدیر و ابراز امیدواری کرد این نگاه خوب مدیریتی کماکان تداوم یابد.

در پایان این نشست تفاهم نامه خانه کتاب و انجمن سینمای جوان به امضاء مجید غلامی جلیسه و فرید فرخنده کیش رسید.