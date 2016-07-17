به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس خشنود صبح یکشنبه در نشست شورای اقامه نماز استان بوشهر اظهار داشت: گامهای بسیار مهمی به منظور ترویج فرهنگ نماز در سطح استان بوشهر برداشته شده است و شاهد اجرای طرحهای خوبی در این زمینه هستیم.
رئیس ستاد اقامه نماز استان بوشهر از تلاش ویژه برای احیاء نماز جماعت صبح در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در ۳۲ مسجد استان تاکنون توسعه و احیاء نماز صبح اجرا شده است.
وی با اشاره به تشویق بازاریان و کسبه برای ترویج نماز جماعت در بازار و اماکن تجاری و اقتصادی، خاطرنشان کرد: در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز نیز ۵۰ روحانی به روستاهای استان اعزام شدند.
خشنود از اجرای طرح استقرار روحانیون در مناطق بدون روحانی خبر داد و افزود: برپایی نماز جماعت در مساجد محل کسب اهمیت زیادی دارد که کسبه و بازاریان باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
وی از ترویج اقامه نماز جماعت در بیمارستانها و مراکز درمانی خبر داد و گفت: از دیگر برنامههای اجرا شده میتوان به برگزاری کارگاه آموزش و توانمند سازی پرستاران و بهیاران در زمینه احکام نماز بیماران اشاره کرد.
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