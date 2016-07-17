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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

رئیس ستاد اقامه نماز استان بوشهر:

احیاء نماز جماعت صبح در استان بوشهر/ گسترش نمازخانه‌ها در بازار

احیاء نماز جماعت صبح در استان بوشهر/ گسترش نمازخانه‌ها در بازار

بوشهر - رئیس ستاد اقامه نماز استان بوشهر گفت: به منظور احیاء نماز جماعت صبح در استان بوشهر طرح‌های خوبی در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس خشنود صبح یکشنبه در نشست شورای اقامه نماز استان بوشهر اظهار داشت: گام‌های بسیار مهمی به منظور ترویج فرهنگ نماز در سطح استان بوشهر برداشته شده است و شاهد اجرای طرح‌های خوبی در این زمینه هستیم.

رئیس ستاد اقامه نماز استان بوشهر از تلاش ویژه برای احیاء نماز جماعت صبح در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در ۳۲ مسجد استان تاکنون توسعه و احیاء نماز صبح اجرا شده است. 

وی با اشاره به تشویق بازاریان و کسبه برای ترویج نماز جماعت در بازار و اماکن تجاری و اقتصادی، خاطرنشان کرد: در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز نیز ۵۰ روحانی به روستاهای استان اعزام شدند.

خشنود از اجرای طرح استقرار روحانیون در مناطق بدون روحانی خبر داد و افزود: برپایی نماز جماعت در  مساجد محل کسب اهمیت زیادی دارد که کسبه و بازاریان باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

وی از ترویج اقامه نماز جماعت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خبر داد و گفت: از دیگر برنامه‌های اجرا شده می‌توان به برگزاری کارگاه آموزش و توانمند سازی پرستاران و بهیاران در زمینه احکام نماز بیماران اشاره کرد.

کد مطلب 3715728

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