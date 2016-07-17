به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رستمی با اشاره به همایش بین‌المللی جوانان روسی که با حضور نمایندگان ۴۰ کشور جهان برگزار شد، عنوان کرد: چنین برنامه هایی می تواند الگوی جهانی باشد. ما در ایران برنامه مشابهی داریم و خوشحال می شویم که جوانان روسی در همایش ها و جشنواره های ما حضور داشته باشند. ارتباط دو کشور بسیار عمیق و طولانی است و این ارتباط با تعامل جوانان بیشتر خواهد شد. من از ۴ جوان حاضر در این همایش دعوت کردم تا با هزینه دولت ایران به کشورمان سفر کنند و امیدوارم در راستای اجرای تفاهمنامه منعقد شده در این همایش اولین انجمن دوستی جوانان ایران و روسیه تشکیل و آغاز به کار کند.

وی ادامه داد: با پاسپلوف، رئیس آژانس فدرال جوانان معتقد بودند که همایش آموزشی جوانان روسیه با بازه زمانی ۲ ماهه برای سال دوم برگزار شده است و در این همایش هشت هزار جوان در رشته های تخصصی مختلف دعوت شده اند. هزینه برگزاری این همایش ۶ میلیون دلار است که یک میلیون دلار آن به جوایز این همایش تعلق دارد.

رستمی افزود: این جوایز را به کسانی اهدا می کنند که برای مشکلات مختلف کشور شان راه حل پیدا کرده باشند و به بهترین راه حل ها جوایز تعلق می گیرد و توسط بخش خصوصی و یا دولتی برای اجرا حمایت می شود. این یکی از روشهای پرورش رهبران جوان است و افراد بر اساس شایستگی انتخاب شده و وارد حوزه های اجتماعی می شوند. در آسیا کشورهای زیادی از تجربه روسیه بهره برده و قصد اجرای چنین کمپ هایی را دارند.

معاون ساماندهی امور جوانان از جمله اقدامات موثر در برگزاری این همایش به مسئله دیپلماسی عمومی و دعوت از جوانان ۴۰ کشور دنیا اشاره کرد و گفت: این اقدام فرصتی برای تعامل جوانان با یکدیگر و همچنین آشنایی آنها با کشور روسیه است.

وی در خصوص هزینه های همایش گفت: در برگزاری این همایش از فناوری های نوین استفاده شده است و همچنین حامیان بزرگ مالی دارد که همین امر باعث کاهش هزینه ها شده است.

رستمی در خصوص ویژگی های این همایش اظهار داشت: همایش در قالب یک کمپ برگزار شده است و این کمپ قواعدی در راستای ترویج زندگی سالم دارد، قواعدی از قبیل عدم ورود دخانیات و مشروبات الکلی به داخل کمپ، صرف غذاهای بدون روغن و سالم دارد.

وی افزود: این همایش به طور مستقیم توسط رئیس جمهور این کشور حمایت می شود و نخست وزیر و وزرای کابینه در این اجلاس حضور پیدا کرده و با جوانان صحبت می کنند. همچنین امنیت اجلاس هم به لحاظ خطراتی همچون آتش سوزی و زلزله و هم از سایر جهات توسط پلیس و سایر مسئولین به خوبی تامین شده است.

معاون ساماندی امور جوانان گفت: روسای شاخه جوانان و احزاب مختلف روسیه علی رغم اختلافات موجود در این همایش شرکت کرده اند و در این فضا گفتگو و مدارا تمرین کرده و برای مسئولیت های رهبری بزرگ آماده می شوند.

رستمی همچنین از حضور نخست وزیر مدودف در این اجلاس خبر داد و گفت: در این همایش پیام رئیس سازمان ملل در امور جوانان قرائت خواهد شد و تا پایان سال میلادی ۱۰ همایش و اجلاس دیگر نیز با دعوت از سایر کشور ها برگزار خواهد شد.

معاون ساماندهی امور جوانان در پایان به معرفی برخی از برنامه های حوزه جوانان از قبیل جشنواره ملی جوانان با ۱۰ زیر شاخه در بخش های مختلف، جشنواره های هنری نوین و ۵۰۰ جنگ هنری جوانان با حضور ۳۰۰۰ جوان پرداخت و گفت: مقرر شده است اجلاس جهانی جوانان سال آینده در ایران برگزار و مجمع ملی جوانان از طریق انتخابات امسال برگزار شود.