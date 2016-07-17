به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای خراسان رضوی، عبدالعلی علی‌عسگری در جمع مدیران کل مرکز استانها در مشهد با تشریح جایگاه و رسالت رسانه ملی در برابر رقبای رسانه‌ای و هجمه فرهنگی غرب اظهار کرد: ما در شرایط صلح مسلح هستیم چرا که امپریالیسیم رسانه‌ای با پشتوانه مطالعاتی جامعه ایران، درصدد ایجاد انحراف و انحطاط فرهنگی است و با بهره گیری از سلاح رسانه عملا به جنگ هویتی برخاسته است.

علی‌عسکری با بیان اینکه هم اینکه دهها شبکه فارسی زبان در این مسیر فعال هستند، گفت: خودسازی رسانه‌ای، تقویت تحقیقات و تولید فکر و ایده، فرهنگ‌سازی و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی و همچنین برجسته سازی نقش مساجد در ارتقای باورهای معنوی از جمله اقداماتی است که صداوسیما باید در دستورکار خود داشته باشد.

وی، افزایش تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی و همکاری با ارگان‌های دولتی را بسیار کارگشا دانست و تأکید کرد: جذب نیروهای نخبه و انقلابی و ضرورت توجه به معلمان و مدارس از جمله راهکارهای مناسب در راستای نهضت تولید محتوای فرهنگی است.

رئیس رسانه ملی بهره‌گیری از فضاهای مجازی در عمل به رسالت رسانه‌ای را مؤثر ارزیابی کرد و گفت: به زودی با ایجاد معاونت فضای مجازی در ساختار تشکیلاتی رسانه ملی، سازوکار ورود جدی به این عرصه فراهم می‌شود.

عسکری در بخشی دیگر از سخنانش به پدیده مهلک قاچاق کالا اشاره و تأکید کرد: مدیران رسانه در مراکز استان‌ها به ویژه استان‌های مرزی باید بیش از پیش به این مسأله توجه کنند و در پی تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله جدی با این مهم که یکی از دلایل رکود اقتصادی در کشور است، برنامه‌سازی کنند.

گفتنی است در این نشست از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی مقدم تقدیر و علی دارابی بعنوان معاون امور استان‌های رسانه ملی معرفی شد.