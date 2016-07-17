تجهیز ۱۰۰ درصدی مراکز درمانی خیر ساز لرستان توسط وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی ظهر یکشنبه از احداث دو مرکز «درمان بستر» خیریه در لرستان خبر داد و به خبرنگاران گفت: با مشارکت یک بنیاد خیریه، دو مرکز درمان بستر ۳۲ تختخوابی خیرین در لرستان ساخته می شود.

وی گفت: در ادامه فعالیتهای مستمر دفتر امور مشارکتهای اجتماعی دانشگاه و رایزنی های فشرده به عمل آمده با یک بنیاد خیریه، دو مرکز درمان بستر ۳۲ تختخوابی خیریه در لرستان احداث می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در دیدار با مسئولان این بنیاد خیریه ساخت این دو مرکز که ۲۰ میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت، مورد تفاهم قرار گرفت.

ساکی همچنین به دیدار با وزیر بهداشت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه امسال اشاره کرد و گفت: تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه که توسط نیکوکاران سلامت احداث و ایجاد می شوند مورد تفاهم قرار گرفت و دستور مقام عالی وزارت در این خصوص اخذ شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد که ۸۰ درصد هزینه تجهیز توسط وزارت بهداشت پرداخت شود گفت: در این راستا خوشبختانه طی دیدار اخیر با مقام عالی وزارت بهداشت در اواخر هفته گذشته با موافقت وزیر بهداشت، ۱۰۰ درصد هزینه تجهیز این مراکز مورد توافق قرار گرفت.