لزوم تشکیل ادارات واحد با نظارت وزارتخانه ها در منطقه آزاد اروند

اسماعیل زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره وسعت منطقه آزاد اروند (کل شهرهای آبادان و خرمشهر) و فراوانی دستگاه های اجرایی موجود در آن اظهار کرد: با توجه به ضرورت ایجاد هماهنگی و همگرایی میان این ادارات، به وزرا پیشنهاد تشکیل ادارات واحد تحت نام «اروند» را با نظارت وزارتخانه های مربوطه ارائه شد.

وی افزود: به رغم مواجه اعمال حاکمیت در منطقه آزاد اروند (با توجه به ماده ۱۱۲ برنامه پنجم توسعه چگونگی اداره مناطق آزاد کشور) با مقاومت بسیار، توانستیم این فرآیند را آهسته و برنامه ریزی شده به سمت و سوی تبادل و همفکری و همگرایی میان دستگاههای اجرایی موجود در منطقه به پیش ببریم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اضافه کرد: در زمان حاضر حدود ۱۲۰ دستگاه اجرایی دولتی در شهرهای آبادان و خرمشهر مشغول فعالیت هستند که بی شک هماهنگی و مدیریت میان آنها، اندکی دشوار خواهد بود، از این رو تشکیل ادارات واحد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

زمانی، توسعه جغرافیایی این منطقه (قرار گرفتن شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند) را فرصتی مطلوب برای ایجاد فضای پویا و متحرک برای فعالیتهای اقتصادی خواند و تصریح کرد: اگر چه گسترش جغرافیای منطقه مشکلاتی را در پی داشت اما فراهم شدن زمینه پویایی در فضای کسب و کار و معیشت از جمله مزایتهای مهم و قابل اشاره در این پیوند بود.

نحوه ارزیابی زیست محیطی صنایع

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نحوه ارزیابی زیست محیطی صنایع در منطقه آزاد اروند گفت: ارزیابی زیست محیطی در منطقه آزاد اروند در دو بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک انجام می شود که حوزه اختیارات، بررسی، ارزیابی و تصمیم گیری در مورد صنایع بزرگ بر عهده سازمان محیط زیست کشور و در خصوص صنایع غیرسنگین و کوچک این امر بر عهده سازمان منطقه آزاد اروند و کمیته ارزیابی منطقه نهاده شده است.

به گفته زمانی، عمده فعالیت کمیته ارزیابی زیست محیطی سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص ارزیابی صنایع کوچک و محلی است و این در حالیست که کار بررسی و ارزیابی پروژه هایی همچون کارخانه های فولاد را سازمان محیط زیست کشور انجام و مجوزهای مربوطه را صادر می کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص طرح جامع و تفضیلی منطقه آزاد اروند افزود: در زمان حاضر کار مطالعه، طراحی، تدوین و اجرای دقیق این طرح با توجه به موقعیت جدید منطقه آزاد اروند و تسری آن به کل شهرهای آبادان و خرمشهر توسط شرکت «ره شهر» در حال انجام است.

وی در پایان، از پیشرفت و آبادانی منطقه، تامین رفاه و بهبود وضعیت اقتصادی مردمبه عنوان یکی از رسالتهای مهم سازمان منطقه آزاد اروند خواند و اظهار کرد: از هیچ تلاش و کوششی در جهت تعالی همه جانبه سطح رفاه و معیشت مردم شهرستان های آبادان و خرمشهر فروگذار نمی کنیم.