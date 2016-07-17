عرضه مرغ منجمد به قیمت ۴۸۰۰ تومان در قم

مسعود فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز طرح تنظیم بازار در قم، اظهار داشت: از امروز یکشنبه عرضه مرغ منجمد به قیمت کیلویی ۴۸۰۰ تومان در قم آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: مرغ منجمد کیلویی هفت هزار تومان از تولیدکننده خریداری می‌شود و به قیمت کیلویی ۴۸۰۰ تومان عرضه می‌شود.

مدیر پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قم ابراز کرد: مرغ منجمد به دلیل انجماد در دمای استاندارد و صادرات آن از کیفیت بهتری نسبت به مرغ گرم برخوردار است.

استانداردهای بین المللی در مرغ منجمد رعایت می‌شود

وی با بیان اینکه استانداردهای بین المللی در مرغ منجمد رعایت می‌شود، ادامه داد: چربی‌های زائد مرغ منجمد گرفته می‌شود اما مرغ گرم این وضعیت را ندارد.

فرجی تصریح کرد: در اوایل طرح ضیافت ماه مبارک رمضان ۳۰ تن مرغ منجمد عرضه شد و در دهه سوم رمضان حدود ۵۰ تن عرضه شد.