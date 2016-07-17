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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

مدیر پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی قم به مهر خبر داد:

عرضه مرغ منجمد به قیمت ۴۸۰۰ تومان در قم

عرضه مرغ منجمد به قیمت ۴۸۰۰ تومان در قم

قم - مدیر پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: از امروز مرغ منجمد با قیمت کیلویی ۴۸۰۰ تومان در طرح تنظیم بازار قم به فروش می‌رسد.

مسعود فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز طرح تنظیم بازار در قم، اظهار داشت: از امروز یکشنبه عرضه مرغ منجمد به قیمت کیلویی ۴۸۰۰ تومان در قم آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: مرغ منجمد کیلویی هفت هزار تومان از تولیدکننده خریداری می‌شود و به قیمت کیلویی ۴۸۰۰ تومان عرضه می‌شود.

مدیر پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قم ابراز کرد: مرغ منجمد به دلیل انجماد در دمای استاندارد و صادرات آن از کیفیت بهتری نسبت به مرغ گرم برخوردار است.

استانداردهای بین المللی در مرغ منجمد رعایت می‌شود

وی با بیان اینکه استانداردهای بین المللی در مرغ منجمد رعایت می‌شود، ادامه داد: چربی‌های زائد مرغ منجمد گرفته می‌شود اما مرغ گرم این وضعیت را ندارد.

فرجی تصریح کرد: در اوایل طرح ضیافت ماه مبارک رمضان ۳۰ تن مرغ منجمد عرضه شد و در دهه سوم رمضان حدود ۵۰ تن عرضه شد.

کد مطلب 3715760

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