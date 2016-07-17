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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۶

اطلاع‌ از وضعیت پوشش شبکه موبایل ممکن شد

اطلاع‌ از وضعیت پوشش شبکه موبایل ممکن شد

اپراتور تلفن همراه ایرانسل، سامانه اطلاع‌رسانی وضعیت پوشش شبکه را راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اپراتور سامانه ویژه‌ای را به منظور بررسی آسان و سریع وضعیت پوشش شبکه اینترنت همراه (نسل ۲، نسل ۳ و نسل ۴) هر منطقه توسط مشترکان خود راه‌اندازی کرد. بر این اساس، مشترکان ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری *۲۰# (ستاره ۲۰ مربع) از وضعیت خدمات دیتای همراه در محل خود مطلع شوند.

ایرانسل پس از اخذ پروانه رسمی ارتقای شبکه به نسل‌های سوم، چهارم و بالاتر تلفن همراه، شبکه نسل چهارم (۴G/LTE) را به عنوان آخرین نسل فناوری ارتباط حال حاضر دنیا، در ایران، در آبان ماه سال ۹۳ در مشهد مقدس راه‌اندازی کرد. هم اکنون و پس از گذشت ۲۰ ماه، ۲۳۶ شهر، دهستان و جاده تحت پوشش شبکه نسل چهارم (۴G/LTE) ایرانسل قرار دارند. این عدد برای مناطق تحت پوشش نسل سوم (۳G) به ۱۰۱۵ می‌رسد.

با استفاده از شبکه نسل چهارم ایرانسل، مشترکان تلفن همراه و کاربران خدمات باندپهن همراه می‌توانند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند. با استفاده از این خدمات امکان دریافت و مشاهده فایل‌های ویدئویی با کیفیت HD، انجام بازی آنلاین و بدون تاخیر زمانی، استفاده همزمان برای چند کاربر بدون کاهش کیفیت خدمات، استفاده از برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن) و محصولات و خدمات مبتنی بر اینترنت با سهولت و کیفیت بالا فراهم می شود.

کد مطلب 3715766

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