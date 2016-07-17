اطلاع‌ از وضعیت پوشش شبکه موبایل ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اپراتور سامانه ویژهای را به منظور بررسی آسان و سریع وضعیت پوشش شبکه اینترنت همراه (نسل ۲، نسل ۳ و نسل ۴) هر منطقه توسط مشترکان خود راهاندازی کرد. بر این اساس، مشترکان ایرانسل میتوانند با شمارهگیری کد دستوری *۲۰# (ستاره ۲۰ مربع) از وضعیت خدمات دیتای همراه در محل خود مطلع شوند.
ایرانسل پس از اخذ پروانه رسمی ارتقای شبکه به نسلهای سوم، چهارم و بالاتر تلفن همراه، شبکه نسل چهارم (۴G/LTE) را به عنوان آخرین نسل فناوری ارتباط حال حاضر دنیا، در ایران، در آبان ماه سال ۹۳ در مشهد مقدس راهاندازی کرد. هم اکنون و پس از گذشت ۲۰ ماه، ۲۳۶ شهر، دهستان و جاده تحت پوشش شبکه نسل چهارم (۴G/LTE) ایرانسل قرار دارند. این عدد برای مناطق تحت پوشش نسل سوم (۳G) به ۱۰۱۵ میرسد.
با استفاده از شبکه نسل چهارم ایرانسل، مشترکان تلفن همراه و کاربران خدمات باندپهن همراه میتوانند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند. با استفاده از این خدمات امکان دریافت و مشاهده فایلهای ویدئویی با کیفیت HD، انجام بازی آنلاین و بدون تاخیر زمانی، استفاده همزمان برای چند کاربر بدون کاهش کیفیت خدمات، استفاده از برنامههای کاربردی (اپلیکیشن) و محصولات و خدمات مبتنی بر اینترنت با سهولت و کیفیت بالا فراهم می شود.
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