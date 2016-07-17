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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

طی مراسمی؛

نمایشگاه خوشنویسی هنرمند لرستانی برپا شد

نمایشگاه خوشنویسی هنرمند لرستانی برپا شد

خرم آباد - نمایشگاه خوشنویسی «ستار ولی نژاد» هنرمند لرستانی برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  نمایشگاه خوشنویسی ستار ولی نژاد از هنرمندان خوش ذوق و جوان استان لرستان طی مراسمی در نگار خانه شهید «بهرام هژبر» مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد افتتاح شد.

در این مراسم احمد نقدیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد، مسئولان انجمن ها، هنرمندان خوشنویس و تعدادی از هنر دوستان حضور داشتند و مراسم افتتاحیه نیز با استقبال چشمگیر مردم روبرو شد.

این نمایشگاه با بیش از ۲۵ اثر  از تاریخ ۲۶ تیرماه تا پایان این هفته در دو نوبت صبح و عصر آماده بازدید علاقه مندان و هنر جویان است.

بنا بر این گزارش، این نمایشگاه، دومین نمایشگاه انفرادی ستار ولی نژاد هنرمند لرستانی بوده که آثار به نمایش گذاشته به صورت خط ثلث با ترکیب بسیار زیبا و با خلاقیت خلق شده اند.

کد مطلب 3715778

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