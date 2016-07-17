برگزاری برنامه های دهه کرامت در ۵۰۰ کانون فرهنگی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام ابراهیم سبزه کار صبح یک شنبه در شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت اظهار کرد: فراگیری معارف اهل بیت(ع) از نکات قابل توجه در راستای احیای فرهنگ اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه میزبانی ستاد دهه کرامت با کانون‌های مساجد در استان است، افزود: اصل برنامه‌ها در این ایام بر مردمی بودن است و باید تمامی آحاد جامعه را فراگیرد.

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان جنوبی با بیان اینکه ۵۰۰ کانون فعال فرهنگی و هنری مساجد در استان وجود دارد، گفت: دبیرخانه در کانون‌های فعال خود برنامه‌های مختلفی در دهه کرامت برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه آغاز برنامه‌ها با غبار روبی مزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدا خواهد بود، بیان کرد: مسابقات کتابخوانی با موضوعات امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)، برگزاری کارگاه‌های آموزشی سبک زندگی رضوی، تقدیر از دختران نمونه با نام معصومه و پسران نمونه با نام رضا، قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) و برگزاری جشن‌های دهه کرامت در پارک‌ها و مساجد استان از جمله برنامه‌های دبیرخانه کانون‌های مساجد در دهه کرامت است.

سبزه کار با اشاره به برپایی نمایشگاه‌های عفاف و حجاب در پنج کانون فعال، تصریح کرد: برپایی ایستگاه‌های صلواتی، همکاری در استقبال از خدام حرم رضوی، برپایی ایستگاه نقاشی و افتتاح کانون‌های فرهنگی با نام امام رضا (ع) و حضرت شاه چراغ از دیگر برنامه‌های محوری دبیرخانه است.

وی خواستار همکاری در برگزاری اجتماع بزرگ رضویون در دهه کرامت شد، و افزود: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های فرهنگی کتاب طب الرضا در مورد سلامت جسم و جان از زبان شیوای امام رضا (ع) به چاپ برسد.

میزبانی از کاروان دو میدانی جاده کرامت

حسن عزیزی، مسئول فرهنگی و روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان از سه ماه پیش میزبان دومین گردهمایی جاده کرامت بوده است، اظهار داشت: استان خراسان جنوبی میزبان کاروان کشوری دو میدانی جاده کرامت در دهه کرامت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه حرکت این کاروان از خوزستان به مدت یک ماه شروع می‌شود، افزود: استان‌های خوزستان، کهگلویه و بویر احمد، فارس، یزد، خراسان جنوبی و در نتیجه خراسان رضوی در طرح جاده کرامت میزبان ورزشکاران خواهند بود.

مسئول فرهنگی و روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه تا کنون ۶۵ برنامه ویژه دهه کرامت از شش شهرستان پیش بینی شده است، گفت: تجلیل از قهرمانان ورزشی، دیدار جوانان با مسئولان استانی، اجرای طرح شکوفا از جمله برنامه‌های اداره کل ورزش و جوانان است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین رویکرد اداره کل ورزش و جوانان فعال سازی مسابقات در بخش بانوان است.