تمرین مشترک آزادکاران المپیکی با جوانان/ نظارت ویژه رسول خادم

به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین راس ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه امروز صبح در خانه کشتی تهران آغاز شد که طبق نظر رسول خادم و همکارانش به مرور فن و رفع اشکال فنی اختصاص داشت.

ابتدا کشتی گیران پس از گرم کردن دو به دو رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و مرور فن بر خاک و کنترل حریف و کسب امتیاز را در دستور کار قرار دادند.

تمامی آزادکاران المپیکی ما همراه با حریفان تمرینی خود که بیشتر از تیم جوانان به اردوی بزرگسالان آمده بودند تمرین کردند که محمد طلایی سرمربی جوانان و تورج کفایی یکی از اعضای کادر فنی جوانان نیز تمرین شاگردان خود را زیر نظر داشتند.

اکبر دودانگه، امیر توکلیان و همچنین رسول خادم شخصاً با نظارت مستقیم بر تمرین آزادکاران المپیکی که گروه بندی شده بودند نظارت داشتند و در اواسط تمرین رفع اشکال در زیرگیری، کنترل حریف در خاک و امتیازگیری با اجرای فن کنده کشی را اجرا کردند.

آزادکاران در بخش دوم تمرینات خود که پس از چند لحظه استراحت آغاز شد، با نظر رسول خادم به تمرین کنترل حریف، دنبال کردن حریف و همچنین قوس کردن پرداختند که در اواسط تمرین رسول خادم با سرشاخ شدن با علیرضا کریمی آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم المپیکی ایران برخی از فنون را اجرا کردند.

رضا یزدانی کاپیتان تیم ملی ایران نیز به دلیل مصدومیت، تمرینات سبکتری را به صورت انفرادی انجام داد اما روحیه بسیار خوبی برای حضور در المپیک داشت.

در اواخر تمرین، با نظر کادر فنی تمامی آزادکاران المپیکی به تمرین سایه زدن پرداختند و به نوبت زیر نظر اعضای کادر فنی این تمرین را پشت سر گذاشتند.

تمرین آزادکاران راس ساعت ۱۳ به پایان رسید.