رضا لک در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان گفت: حدود یک ماه است که کارمان را شروع کردیم و لیست نفرات موردنظرمان هم تکمیل شده است. کار بدنسازی بازیکنان هم تمام شده و برنامه‌های تاکتیکی حمله و دفاع را هم دنبال کرده‌ایم. قرار است فردا با تیم یاسین پیشرو قم بازی تدارکاتی داشته باشیم. همچنین با تیم ارژن شیراز و یک تیم دسته دومی در استان اصفهان هم بازی خواهیم داشت.

وی درباره جذب علی اصغر حسن‌زاده بازیکن فصل گذشته تیم تاسیسات دریایی تاکید کرد: اواخر فصل گذشته بود که به مسئولان باشگاه گیتی پسنند برنامه‌ها و بازیکنان موردنظرم را اعلام کرده بودم که حسن زاده هم در این لیست بود. با جذب حسن زاده بیش از ۹۵ درصد از خواسته‌های ما برآورده شده است. ما سال سختی در پیش داریم و به خاطر مسابقات جام جهانی دو برنامه کوتاه و بلند مدت به باشگاه داده‌ام؛ یک برنامه مربوط به چهار هفته ابتدایی و پیش از جام جهانی است و برنامه دیگر مربوط به بعد از جام جهانی است.

سرمربی گیتی پسند در خصوص اینکه با جذب علی اصغر حسن‌زاده و «مورنو» بازیکن برزیلی این تیم مدعی قهرمانی است، گفت: هدف ما قهرمانی است. هم باشگاه با نوع برنامه ریزی خود نشان داد که دنبال قهرمانی است و هم بازیکنان برای رسیدن به این هدف همدل هستند.

لک درباره اعتراض مسئولان باشگاه مس سونگون به جذب حسن زاده و حضورش در تیم گیتی پسند، تصریح کرد: من از سال قبل حسن زاده را می خواستم ولی باشگاه گیتی پسند دچار تغییرات مدیریتی شد و زمان از دست رفت. در آن زمان حسن زاده به مس سونگون پیوست ولی چند روز پیش متوجه شدیم طرفین توافق نکرده‌اند و این بازیکن در حال جدایی است. برای همین با وی وارد مذاکره شدیم.