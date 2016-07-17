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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

طرح ساماندهی کارتن‌خواب‌ها در سیستان و بلوچستان اجرا شد

طرح ساماندهی کارتن‌خواب‌ها در سیستان و بلوچستان اجرا شد

زاهدان -معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح ساماندهی کارتن‌خواب‌ها در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح ۴۸۰ بیمار کارتن خواب ساماندهی شدند.

مهدی طباطبایی درگفتگو باخبرنگار مهر  اظهار داشت: در حال حاضر ۲۶ مرکز دی آی سی با هدف کاهش عوارض اعتیاد و بالاخص اعتیاد تزریقی در استان فعالیت می‌کنند و تا هم‌اکنون کنون ۴۸۰ بیمار کارتن‌خواب تحت پوشش این مراکز قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: تامین سرپناه به بیماران کارتن خواب خیابانی موجب کاهش آسیب‌های اعتیاد در جامعه می‌شود زیرا این افراد کارتن خواب خیابانی، مواد افیونی مورد نظر را از طریق سرنگ‌های مشترک و مصرف شده تامین می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در این راستا با جمع آوری این افراد و ارایه خدمات آموزشی به آنها از شیوع بیماری‌ها جلوگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مراکز سعی شده است تا با حضور مددکاران افراد را به چرخه طبیعی زندگی بازگردانیم.

طباطبایی عنوان کرد: در این مراکز به آگاهی‌های افراد در خصوص سلامت جنسی و پیشگیری از بیماری‌های ویروسی افزوده می‌شود و درمان نگهدارنده با متادون نیز انجام می‌شود که نقش مهمی در بهبود وضعیت این افراد دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: هم اکنون یک هزارو ۲۵۰ نفر تحت درمان با متادول در مراکز  دی آی سی در شهرستانهای خاش، سیب و سوران، میرجاوه ، چابهار، جالق و مهرستان قرار دارند.

کد مطلب 3715796

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