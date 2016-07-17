به گزارش خبرنگار مهر، همایون نخعی نژاد صبح یکشنبه در همایش تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان اظهار کرد: امنیت غذایی یک مقوله بسیار مهم است که توجه به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به شرایط ویژه استان از لحاظ جغرافیایی، بیان کرد: با وجود همه شرایط سختی که خشکسالی‌ها برای کشاورزان استان ایجاد کرده است اما هنوز هم در برخی از محصولات کشاورزی حرفی برای گفتن داریم.

نخعی نژاد با اشاره به اینکه محصولات استراتژیک استان در سطح کشور زبانزد است، عنوان داشت: باید تلاش کنیم برای کشاورزی استان شرایط بهتری ایجاد کنیم.

معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دولت اهتمام ویژه ای در بخش کشاورزی دارد، بیان داشت: علی رغم همه مشکلات در بخش کشاورزی درصد قابل توجهی رشد داشته و در محصولات استراتژیک جایگاه بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم که با خشکسالی درگیر هستیم و برای آن تدبیری بیندیشیم، بیان کرد: مدیریت کردن منابع آبی اولویت نخست بخش کشاورزی است.

قاچاق زعفران خراسان جنوبی به افغانستان

نخعی نژاد، وضعیت مخازن و سفره های آب زیرزمینی استان را فوق العاده بحرانی دانست و گفت: قطره قطره آب استان ارزشمند بوده و باید برای آن برنامه ریزی کنیم.

وی با بیلن اینکه ۹۰درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، بیان داشت: در حال حاضر ۳۴درصد مردم استان به کشاورزی اشتغال دارند و ما باید بین کمبود آب، اشتغال و درامد تناسب و رابطه برقرار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای سیستم های نوین آبیاری همه باید به عنوان وظیفه عمومی تلاش کنیم، عنوان داست: باید تعادلی بین میزان برداشت و منابع آبی ایجاد کنیم تا بتوانیم از وضعیت بحرانی موجود عبور کنیم.

نخعی نژاد، تغییر الگوی کشت را یک نیاز اساسی برای بخش کشاورزی استلن عنوان کرد و افزود: در حال حاضر کشت محصولاتی از جمله خربزه و گندم برای استان توجیه ندارد و باید محصولات سنتی را جایگزین کنیم.

نخعی نژاد با انتقاد از اینکه بسیاری از محصولات با ارزش استان هم اکنون به صورت فله ای از استان خارج می‌شود و سود آن را ایتالیایی‌ها می‌برند، بیان داشت: حتی به تازگی خبرهایی از قاچاق زعفران به افغانستان شنیده می‌شود و بعد از آنجا به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید در بحث بسته بندی محصولات کشاورزی تلاش کنیم، گفت: بسته بندی محصولات از مواردی است که سبب ایحاد ارزش افزوده می‌شود و باید تلاش کنیم که محصولات را از دست دلالان خارج کنیم.

وی همچنین بر لزوم ارایه آموزش در همه بخش‌ها و ایجاد منابع درآمدی جدید برای کشاورزان تاکید کرد و گفت: تلاش می‌شود که صنایع مرتبط با کشاورزی را به روستاها ببریم تا از مهاجرت آن ها جلوگیری کنیم.