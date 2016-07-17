رونمایی از پوستر جدید «ایستاده در غبار» در نیمه اکران

به گزارش خبرنگار مهر، در پوستر جدید فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» که توسط محمدحسین هوشمندی طراحی شده از یکی از عکس‌های شاخص این فیلم که بازخورد قابل توجهی در فضای مجازی داشته، استفاده شده است.

عکاس عکس این پوستر، سحاب زری‌باف است.

در حال حاضر فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» در ۳۰ سینمای در کل کشور نمایش داده می‌شود که اکثر آن‌ها در تهران هستند. همکاری نکردن بسیاری از سینماها در تهران و شهرستان‌ها در روزهای گذشته با انتقاد محمدحسین مهدویان کارگردان این فیلم روبرو شده است.

با سپری شدن ۵ هفته از اکران «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان فروش این فیلم به ۱۲ میلیارد ریال رسیده است. اکنون عوامل فیلم در تلاش هستند که تعداد امضاهای نامه‌ خطاب به وزیر امور خارجه برای پیگیری پرونده مشخص شدن سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی را افزایش دهند. تاکنون ۳۵ هزار امضا زیر این نامه ثبت شده است.