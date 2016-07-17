به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کشیده شدن یک کودک به داخل رودخانه توسط گاندو (تمساح پوزه کوتاه عقابی) در حاشیه رودخانه سرباز استان سیستان و بلوچستان که سبب درگذشت او شد، پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از این سازمان همراه با مدیرکل استانی بلافاصله عازم روستای محل حادثه شد و با خانواده کودک متوفی و روستاییان دیدار و گفتگو کرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست نتایج این دیدار را پیگیری موضوع پرداخت دیه و طرح ضرورت ها برای اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت به منظور رفع تعارضات همزیستی انسان و گاندو دانست.

فرشچی همچنین از برنامه «حمایت از روستاییان میزبان گاندو» از سوی صندوق ملی محیط زیست خبر داد.

وی گفت: به رغم رفتار مسالمت آمیز مردم بومی و محلی با گاندو ها، به هر حال نزدیکی بیش از حد و یا تداخل زیستگاه های انسانی و تمساح ها، منجر به افزایش پتانسیل برخورد میان آنها می شود و این خطر به ویژه زمانی است که جوامع روستایی و بومی در دسترسی به آب برای رفع نیازهای خود دچار محدودیت هستند.

فرشچی با اشاره به ضرورت توجه به این روستاییان به طرح هایی اشاره می کند که می تواند با اقداماتی همچون آبرسانی موقت و کوتاه مدت مشکلات روستاییان را از محل کمک های مردمی رفع کند تا شبکه آبرسانی دائمی از سوی وزارت نیرو تکمیل شود و پس از آن کمک های مردم برای توسعه گردشگری پایدار و آموزش و ارتقاء سطح زندگی روستاییانی که میزبانی گاندو را بر عهده دارند، هزینه شود.

معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در نخستین گام عملی، از طریق صندوق ملی محیط زیست و با ایجاد مکانیزمی قانونی از کلیه هموطنان برای مشارکت در امر حفظ محیط زیست و ارتقاء کیفیت روستانشینان میزبان گاندو دعوت کرد.

وی از هموطنان خواست تا با واریز کمک های مالی خود به شماره کارت 6037707000001572 حساب شماره 749953576 شماره شبا IR 33016000000000749953576 بانک کشاورزی شعبه 4815 و درج جمله "بابت حمایت از روستاییان میزبان گاندو" در فیش واریزی، به این حرکت ملی بپیوندند.

او تاکید کرد دوستداران محیط زیست با حمایت از طرح های صندوق ملی محیط زیست در این زمینه، هم شرایط زندگی میزبانان و هم وضعیت مهمانان آنها را بهبود می بخشند.

گاندو یا تمساح مردابی نوعی کروکودیل بومی شبه قاره هند و مناطق اطراف است که در کشورهای هند، بنگلادش، پاکستان، ایران، سریلانکا و برمه زندگی می کند. گاندو تنها کروکودیل بومی پاکستان و ایران و بزرگترین خزنده این دو کشور و همچنین پرشمارترین کروکودیل در کشور هندوستان است. سیستان و بلوچستان، زیستگاه اصلی گاندوها در ایران است و اکنون بزرگ ترین مشکل آنها خشکسالی و کم آبی است.