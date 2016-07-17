۱۵۴ بیمار دیالیزی و پیوندی اهر در انتظار یاری خیران هستند

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: به مناسبت هفته بهزیستی خبرنگار مهر به گفتگویی با محمد فتحی مسئول نمایندگی انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان اهر نشسته تا در جریان شرایط بیمارانی بنشیند که به گفته فتحی، مهمترین روزنه امید آنها برای درمان و رهایی از زیر بار سنگین هزینه ها مساعدت و یاری خیران و مردم نیکوکار است.

لطفاً به‌طور مختصر تاریخچه این انجمن را بیان کنید.

انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان اهر در بهمن سال ۱۳۸۲ توسط آقای خدایی و تعدادی از خیران شهرستان اهر تأسیس‌شده است که در خرداد سال ۱۳۸۴ مدیریت این مؤسسه با پیش نهاد امام‌جمعه شهرستان حضرت آیت الله حاجی‌زاده و معرفی فرماندار وقت به بنده محول شده است.

محدوده خدمات مؤسسه در چه حدی است؟

این نمایندگی که یکی از چندین نمایندگی موجود در سطح کشور است، شهرستان‌های اهر، هریس، ورزقان، کلیبر، هوراند و خدآفرین را تحت پوشش خود دارد.

منابع مالی این نمایندگی چگونه تامین می شود؟

منابع مالی انجمن صرفاً از طریق کمک‌های خیرین عزیز و مردم خیراندیش منطقه و خارج از منطقه تأمین می‌شود که جا دارد از قاطبه ملت شریف داخل و خارج از شهرستان که ما را در این امر مهم یاری کرده و می‌کنند نهایت سپاسگزاری خود را اعلام کنیم و دست نیاز به‌سوی ملت فهیم و خیر و پیشگام در امورات خیریه منطقه و کل ایران اسلامی دراز نمایم که با کمک‌های خود هرچند کم هم بوده باشد، ما را درراه خدمت به بیماران نیازمندی که چشم‌به‌راه کمک هستند، یاری نمایند.

عملکرد انجمن حمایت از بیماران کلیوی اهر در زمان فعالیت خود چگونه بوده است؟

این انجمن تعداد ۸۴ نفر بیمار دیالیزی (همودیالیز) و ۱۳ نفر دیالیز صفاقی (که توسط خودشان در منزل دیالیز می‌شوند) و ۵۷ نفر پیوندی را تحت پوشش دارد که کلاً یک مجموعه ۱۵۴ نفری را شامل می‌شود که از افراد دیالیزی تعداد هشت نفر در انتظار پیوند به سر می برند.

مهمترین مشکل فراروی بیماران دیالیزی تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی اهر چیست؟

وقتی شخصی یکی از مهم‌ترین اعضای خود را از دست می‌دهد و از نعمت سلامت محروم می‌شود، مسلماً دچار بزرگ‌ترین مشکل شده است و حل این گرفتاری هم غیرممکن است و باید با آن بسازد ولی حمایت‌ها و کمک‌های دولت و مردم می‌تواند در تأمین ضروریات موردنیاز بیمار اثرات جنبی آن را کم کند.

بیمار به فرمایش مقام معظم رهبری فقط باید مشکل بیماری خود را تحمل کند و این عزیزان با عنایت به اینکه جزو بیماران خاص محسوب می‌شوند پس از طی مراحلی دفترچه درمان تحویل می‌گیرند اما با این وجود تحولاتی که در قیمت دارو و کیفیت توزیع آن ایجاد می‌شود برای این بیماران مشکلات جدی و عدیده ای را فراهم می‌آورد.

به‌عنوان مسئول نمایندگی انجمن بیماران کلیوی آیا امکانات لازم را برای این نوع بیماران کافی می‌بینید؟

ضمن تشکر و قدردانی از مسئولین بخش دیالیز بیمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر که جهت ارائه خدمات بهتر نهایت تلاش را می‌کنند، باید اذعان کرد که متأسفانه کمبود و یا فرسوده‌شدن دستگاه‌های دیالیز باعث می‌شود این بخش در سه نوبت فعالیت کند که در نتیجه هم برای بیمار و هم برای کادر درمانی مشکل و طاقت‌فرساست و بیمارانی که در نوبت سوم باید دیالیز شوند، علاوه بر مشکلات درمانی با مشکل ایاب و ذهاب نیز روبرو می‌شوند.

کانال های ارتباطی خیران و مردم خیراندیش برای دستگیری و مساعدت بیماران تحت پوشش انجمن چیست؟

شماره‌حساب‌های نمایندگی به شرح حساب شماره ۰۱۰۲۶۴۸۷۴۲۰۰۶ بانک ملی شعبه مرکزی اهر، حساب شماره ۱۸۴۴۳۲۲۳۵۶ بانک ملت شعبه مرکزی اهر، شماره حساب ۲۰۰۳۱۲۲۵۰۹۶۹۱ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شعبه اهر و شماره کارت‌بانک ملت ۶۱۰۴-۳۳۷۸-۵۵۷۹-۹۱۷۵ آماده دریافت کمک های نقدی مردم نوع دوست و هموطنان گرامی هستند.

علاوه بر این حساب های بانکی شماره تلفن ۰۴۱۴۴۲۳۱۶۳۳ نیز برای ارتباط و ارائه راهنمایی‌های لازم در اختیار همشهریان و هم‌وطنان گرامی قرار دارد.