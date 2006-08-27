مردم مالزي كالاهاي آمريكايي را تحريم كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه الخيلج، انجمن مسلمانان مصرف كنندگان مالزي كه بيشتر اعضاي آن را مسلمان تشكيل مي دهند، ازمردم مالزي خواست تا دست از خريد كالاها و توليدات سه شركت آمريكايي بزرگ از جمله آنها شركت كوكا كولا بردارند.

اين اقدام مردم مالزي درتحريم كالاهاي آمريكايي دراعتراض به حمايت آمريكا براي تحرك نظامي اسرائيل درفلسطين و ضد حزب الله در جنوب لبنان صورت گرفت.

"عزمي ابراهيم" از اعضاي اين جمعيت مسلمانان مصرف كنندگان مالزي گفت :"خريد كالاهاي آمريكايي و تجارت اين كالاها در واقع حمايت ازاشغالگري نامشروع فلسطين و جنگ لبنان به شمار مي رود.

وي افزود: اسرائيل و آمريكا، فلسطين و لبنان وهمچنين صلح را در منطقه از بين برده است.